伊朗：加薩若停火 延後報復以國

路透援引三名伊朗高階官員說法報導，唯有達成本周預定進行的加薩停火談判，才能阻止或至少在談判期間拖延伊朗將對以色列採取的直接報復行動。停火談判預計十五日在卡達進行，伊朗可能首度派代表參加本次談判。但哈瑪斯十四日表示，不會參加這場停火談判。

哈瑪斯領導人哈尼雅上月底在德黑蘭遇刺，伊朗歸咎以色列並誓言嚴厲報復。以色列既未證實亦未否認參與該次行動。中東緊張情勢一觸即發，美國海軍已向中東加派軍艦協助防禦以色列。

消息人士和高階伊朗安全官員表示，若加薩談判失敗，或伊朗認為以色列在拖延談判，伊朗將與其盟友如真主黨發動直接攻擊。消息人士並未透露伊朗會允許談判進行多長時間才會做出回應。

報導指出，伊朗近日已與西方國家和美國展開密集對話，討論如何調整報復行動，避免引發全面大戰。

哈瑪斯：不參加談判

兩名消息人士透露，伊朗考慮派一名代表加入加薩停火談判，將是加薩爆發戰爭以來首見。據稱該名代表不會直接參與會議，而是在談判期間以幕後方式進行討論，以保持「與美國的外交溝通」。

以色列政府指將派代表團參與談判，但哈瑪斯高階官員朱瑞告訴路透，哈瑪斯不會參加新的停火談判，而是堅定支持七月初美國總統拜登提出的停火方案，準備立刻就實施機制展開討論。

朱瑞說：「參與新一輪談判，只是讓占領方強加新條件，以及利用談判進行更多屠殺。」

儘管伊朗消息人士稱休戰將能阻止伊朗襲擊以色列，但哈瑪斯的態度讓透過協商達成休戰的希望更顯黯淡。