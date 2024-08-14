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4天大龍鳳胎命喪以軍空襲 父報戶口路上接噩耗：甚至沒時間慶祝他們出生

中央社／ 加薩13日綜合外電報導
加薩一對出生僅4天的龍鳳胎在以色列軍方發動的空襲中喪命，當時他們的父親正前往當地政府機關登記龍鳳胎的出生證明。龍鳳胎的父親庫姆桑接到鄰居打來的電話表示，他們位於加薩中部城市迪爾巴拉的家遭到轟炸。美聯社
加薩一對出生僅4天的龍鳳胎在以色列軍方發動的空襲中喪命，當時他們的父親正前往當地政府機關登記龍鳳胎的出生證明。龍鳳胎的父親庫姆桑接到鄰居打來的電話表示，他們位於加薩中部城市迪爾巴拉的家遭到轟炸。美聯社

加薩一對出生僅4天的龍鳳胎在以色列軍方發動的空襲中喪命，當時他們的父親正前往當地政府機關登記龍鳳胎的出生證明。以軍稱盡力避免傷害平民，並將平民的死歸咎於哈瑪斯

英國廣播公司（BBC）報導，龍鳳胎的父親庫姆桑（Mohammed Abu al-Qumsan）接到鄰居打來的電話表示，他們位於加薩（Gaza）中部城市迪爾巴拉（Deir Al-Balah）的家遭到轟炸。

在空襲中身亡的除了龍鳳胎中的男孩艾瑟（Asser）與女孩艾塞兒（Ayssel），還有龍鳳胎的祖母及媽媽。

庫姆桑說：「我不知道發生了什麼…我被告知有砲彈擊中我家。」他進一步表示：「我甚至沒有時間慶祝他們（出生）。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）統治下的加薩走廊衛生部指出，在戰爭期間，有115名嬰孩出生後即被殺害。

根據美聯社報導，庫姆桑一家依照以色列軍方指示，在以色列與哈瑪斯戰爭初期的前幾週撤離加薩走廊北部的加薩市，於加薩走廊中部尋求庇護所。

關於此次空襲，以色列軍隊尚未回應BBC的置評請求。

以色列稱他們盡力避免傷害平民，並將平民的死歸咎於哈瑪斯在人口稠密的住宅區建立大本營，包括以平民住宅作為庇護所。

BBC 以色列 加薩走廊 哈瑪斯 戰爭 空襲

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