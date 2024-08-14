快訊

屏縣墾丁後壁湖海域意外...3人潛水溺水 釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加薩停火能阻伊朗報復以色列 拜登：這是我的期望

中央社／ 加薩走廊13日綜合外電報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，加薩停火協議將能阻擋伊朗以色列展開報復性攻擊。伊朗誓言為哈瑪斯領袖之死復仇，使區域緊張局勢加劇。

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日訪問德黑蘭出席伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）就職典禮時遇襲身亡，伊朗與其盟友將責任歸咎於以色列。

伊朗矢言將為哈尼雅之死報仇。而在哈尼雅喪命的前幾個小時，以色列在貝魯特狙殺黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。

西方國家昨天呼籲伊朗停止對以色列發出軍事攻擊的威脅，但德黑蘭當局拒絕接受。

伊朗外交部發言人表示，法國、德國與英國的聲明沒有對猶太復國主義政權的國際罪行提出異議，反而公然要求伊朗別對侵犯主權與領土完整性的政權採取威懾行動，這樣的要求缺乏政治邏輯，違反國際法原則與規則。

法新社報導，當被問及若以色列與哈瑪斯達成停戰，能否暫緩伊朗襲擊，拜登回覆說：「這是我的期望。」

他在紐奧良告訴記者，談判雖「變得困難」，但他「不會放棄」。

中東緊張局勢已因以哈加薩戰爭劍拔弩張，西方外交官員四處奔走，為防此地爆發大型戰事。

聯合國負責政治及和平事務的副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）說：「開戰10個月以來，區域局勢進一步升溫的威脅從未如此顯著，讓人不寒而慄。」

她呼籲各方「結束所有加劇衝突的煽動言論和行動」。

以色列 伊朗 哈瑪斯

延伸閱讀

賀錦麗首場政策演說北卡發表 矛頭對準企業哄抬價格

一手協調以哈停火 美又售以200億軍火

美放寬太陽能進口 有助元晶、茂迪等爭取大單

讓「取消訂閱制」變簡單 美新規將取締不良服務

相關新聞

加薩停火能阻伊朗報復以色列 拜登：這是我的期望

美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，加薩停火協議將能阻擋伊朗對以色列展開報復性攻擊。伊朗誓言為哈瑪斯領袖之死復仇...

4天大龍鳳胎命喪以軍空襲 父報戶口路上接噩耗：甚至沒時間慶祝他們出生

加薩一對出生僅4天的龍鳳胎在以色列軍方發動的空襲中喪命，當時他們的父親正前往當地政府機關登記龍鳳胎的出生證明。以軍稱盡力...

一手協調以哈停火 美又售以200億軍火

美國真的想要促成以哈停火？美國國務院13日同意對以色列的200億美元的軍購，項目包括戰機、坦克與空對空飛彈。美國雖曾協助以哈制定停火方案，但又以支持以色列自衛為由，提供大量軍火給以色列？中東局勢急速升溫，伊朗宣稱若以哈停火可不報復以色列，但以色列不願停火，僵局令各國相當頭痛。

伊朗本周會攻擊以色列嗎？ 要看加薩走廊停火談判進展

伊朗可能本周對以色列發動攻擊，牽動中東情勢與國際油價走勢，美國總統拜登與伊朗官員都指出，伊朗近期是否會發動攻擊，將取決於...

3天大龍鳳胎遇以色列空襲罹難 加薩男報戶口路上接獲噩耗崩潰

以哈戰爭至今進入第10個月，以色列國防軍日前空襲加薩中部造成23人喪生，一名初為人父的加薩男子在報戶口的路上，接到家中僅...

加薩戰火未歇 以右翼部長在伊斯蘭聖地祈禱掀波

以色列極右派的國家安全部長班吉維爾今天到東耶路撒冷參訪艾格撒清真寺，與數千名猶太人一起祈禱，觸犯猶太人不得在這個極度敏感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。