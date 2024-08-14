一手協調以哈停火 美又售以200億軍火

美國真的想要促成以哈停火？美國國務院13日同意對以色列的200億美元的軍購，項目包括戰機、坦克與空對空飛彈。美國雖曾協助以哈制定停火方案，但又以支持以色列自衛為由，提供大量軍火給以色列？中東局勢急速升溫，伊朗宣稱若以哈停火可不報復以色列，但以色列不願停火，僵局令各國相當頭痛。

以色列軍購真自衛？

根據《半島電視台》報導，國務院表示，美國對以色列的安全相當關注，強化以色列自衛能力符合美國的國家利益。雖然美國總統拜登近日透露，若以哈能儘速簽定停火協議，伊朗就有機會不對以色列刺殺哈瑪斯與真主黨高層的行為進行報復，但許多人同時批評美國仍持續對以軍購，讓以色列有不停火的底氣。

《CNN》提到，以哈雖然將於卡達重新啟動停火談判，但在談判前夕，以色列仍持續攻擊哈瑪斯，並與真主黨互以火箭砲攻擊，這也讓哈瑪斯不太樂意在15日出席停火談判。美國曾於5月提出三階段停火方案，包括先6周停火、以軍完全撤出加薩，接續釋放人質與重建加薩等。

伊朗報復機率增加

但目前哈瑪斯承認殺害人質，在去年11月第一波交換人質後，當時回報是剩約120人，至今外界也不清楚還有多少人質還活著。由於納坦雅胡的極右派盟友威脅他若答應停火，將解散政府，也讓納坦雅胡持續對外宣布，要消滅哈瑪斯才願意展開談判，以哈之間的談判不停的陷入僵局。

如今伊朗又揚言15日要對以色列展開大規模攻擊，加上真主黨、哈瑪斯與葉門胡塞叛軍，外界都相當擔心衝突會持續擴大。英國、加拿大與美國等國家都已經呼籲民眾不要前往真主黨所在的黎巴嫩，當地僑民也應儘速撤離。美國與許多中東外交官都在試圖說服伊朗不要動手，但目前來看難度愈來愈高。

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