3天大龍鳳胎遇以色列空襲罹難 加薩男報戶口路上接獲噩耗崩潰

以哈戰爭至今進入第10個月，以色列國防軍日前空襲加薩中部造成23人喪生，一名初為人父的加薩男子在報戶口的路上，接到家中僅3天大的龍鳳胎與妻子遇襲罹難的噩耗，難以置信的他當局衛生官員讓他見至親最後一面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克姆桑（Mohammad Abu Al Qumsan）與妻子祖瑪娜（Jumana）去年7月新婚，為了保護孕妻、躲避戰火搬到中部迪爾巴拉（Deir al-Balah）。

不料，一雙龍鳳胎，埃索（Aysal）與埃瑟（Aser）出生僅僅3天，克姆桑在報戶口的路上接到電話通知說妻子與兒女遭遇空襲罹難。

而幾天前，祖瑪娜才在臉書開心發文喜獲龍鳳胎，稱這對子女是「奇蹟」。

拿著小孩出生證明的克姆桑不敢置信、兩眼呆滯，癱軟在艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）院子，哭求衛生官員讓他見至親的最後一面，「我求你，我求你，讓我見他們。她才剛生完孩子，求你讓我見她一面」。

後來克姆桑跪在覆著白布的嬰兒屍體旁，準備為孩子進行伊斯蘭喪葬儀式。

以哈戰爭爆發後，以色列持續對加薩採取軍事行動，造成4萬名巴勒斯坦人喪生，其中超過1萬6400名孩童罹難，當中有115名是新生兒。