快訊

竹北貴族托嬰中心爆虐嬰 罵幼兒是屎、綁椅上不給水喝

假帳爭議連環爆都指向自己人 柯文哲搶救人設如何出招

拜登退選藏內幕 裴洛西如何展「權力的藝術」起關鍵？

3天大龍鳳胎遇以色列空襲罹難 加薩男報戶口路上接獲噩耗崩潰

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加薩男子克姆桑在報戶口路上接獲噩耗，妻子與新生龍鳳胎遭遇以色列空襲罹難，圖為克姆桑（中）在13日葬禮畫面。美聯社
加薩男子克姆桑在報戶口路上接獲噩耗，妻子與新生龍鳳胎遭遇以色列空襲罹難，圖為克姆桑（中）在13日葬禮畫面。美聯社

以哈戰爭至今進入第10個月，以色列國防軍日前空襲加薩中部造成23人喪生，一名初為人父的加薩男子在報戶口的路上，接到家中僅3天大的龍鳳胎與妻子遇襲罹難的噩耗，難以置信的他當局衛生官員讓他見至親最後一面。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克姆桑（Mohammad Abu Al Qumsan）與妻子祖瑪娜（Jumana）去年7月新婚，為了保護孕妻、躲避戰火搬到中部迪爾巴拉（Deir al-Balah）。

不料，一雙龍鳳胎，埃索（Aysal）與埃瑟（Aser）出生僅僅3天，克姆桑在報戶口的路上接到電話通知說妻子與兒女遭遇空襲罹難。

而幾天前，祖瑪娜才在臉書開心發文喜獲龍鳳胎，稱這對子女是「奇蹟」。

拿著小孩出生證明的克姆桑不敢置信、兩眼呆滯，癱軟在艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）院子，哭求衛生官員讓他見至親的最後一面，「我求你，我求你，讓我見他們。她才剛生完孩子，求你讓我見她一面」。

後來克姆桑跪在覆著白布的嬰兒屍體旁，準備為孩子進行伊斯蘭喪葬儀式。

以哈戰爭爆發後，以色列持續對加薩採取軍事行動，造成4萬名巴勒斯坦人喪生，其中超過1萬6400名孩童罹難，當中有115名是新生兒。

戰爭 空襲

延伸閱讀

加薩戰火未歇 以右翼部長在伊斯蘭聖地祈禱掀波

伊朗高官曝：若達成加薩停火談判 可延阻報復以色列

傅聰：以色列襲擊學校釀百死令人髮指 讓兩百萬人餓死言論駭人聽聞

台南5口葬身火窟…3校聞噩耗全動員 導師談罹難么女：活潑可愛

相關新聞

美再批准對以色列200億元軍售 五角大廈重申協防承諾

美國13日批准對以色列一項總額200億美元軍售案，其中包含F-15戰機、不同彈藥與軍用車輛等，五角大廈預計2029年開始...

伊朗高官曝：若達成加薩停火談判 可延阻報復以色列

路透援引三名伊朗高階官員說法報導，唯有達成本周預定進行的加薩停火談判，才能阻止，或者至少在談判期間拖延伊朗要對以色列採取...

3天大龍鳳胎遇以色列空襲罹難 加薩男報戶口路上接獲噩耗崩潰

以哈戰爭至今進入第10個月，以色列國防軍日前空襲加薩中部造成23人喪生，一名初為人父的加薩男子在報戶口的路上，接到家中僅...

加薩戰火未歇 以右翼部長在伊斯蘭聖地祈禱掀波

以色列極右派的國家安全部長班吉維爾今天到東耶路撒冷參訪艾格撒清真寺，與數千名猶太人一起祈禱，觸犯猶太人不得在這個極度敏感...

傅聰：以色列襲擊學校釀百死令人髮指 讓兩百萬人餓死言論駭人聽聞

中國大陸常駐聯合國代表團大使傅聰當地時間13日在安理會巴以問題緊急公開會上表示，上週以色列襲擊加薩塔賓學校，奪走了上百名...

傳伊朗本周攻擊 以軍高度戒備

正值外界愈加擔心伊朗和真主黨即將對以色列採取報復行動之際，以色列下令軍隊保持高度戒備狀態。白宮表示，伊朗最快本周對以色列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。