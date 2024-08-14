憂伊朗襲擊 以色列博物館撤移畢卡索等畫作

去年10月7日以哈戰爭爆發後，以色列特拉維夫藝術博物館將一些價值不菲的館藏藝術品藏起來，如今又擔心伊朗襲擊，再遷移更多的藏品。

法新社報導，特拉維夫藝術博物館（Tel Aviv Museum of Art）將畢卡索（Pablo Picasso）和克林姆（Gustav Klimt）的畫作搬移到一個安全的地下室中，目的在保護館藏品免受飛彈攻擊。

搬走之後，博物館畫廊顯得空盪盪，牆壁上只留著空鉤子，以及曾掛在那裡的藝術品小小說明牌。

博物館館長庫恩－烏齊耶利（Tania Coen-Uzzielli）說：「在過去的3、5天中，當來自真主黨（Hezbollah）和伊朗的新威脅再次出現，我們就明白必須採取其他預防措施。」

「因此，我們再撤走其他幾件藝術品，以及一些我們認為最瀕危的館藏品。」

她說：「由於情況還不明朗，威脅始終存在，我們認為對這些館藏品來說，安全地方就是庇護所的地下室。」有些物件陳列在較低層的受保護空間中，但價值不菲的物件則放在「保險櫃」一排排大型金屬架子上。

館方現代藝術部門助理策展人安德里亞塞維奇（Nathalie Andrijasevic）推出一個儲架說：「我們有一些畢卡索的作品…來自不同時期。

她說：「去年10月7日，我們起先不知道發生什麼事，只知道全國各地正發生可怕的事。火箭不停發射，我們非常害怕火箭會穿透畫廊的天花板，造成館藏品損毀。」

「而最近，過去一週內，我們移除了更多藏品，因為擔心攻擊即將發動，但盼望事情不會發生。」