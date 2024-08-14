快訊

柯文哲假帳案 檢調搜索端木正會計師事務所、柯文哲辦公室 約談相關人

郵輪華語人才正夯 大學跨校「一條龍」取證獲國際認同

憂伊朗襲擊 以色列博物館撤移畢卡索等畫作

中央社／ 特拉維夫14日綜合外電報導

去年10月7日以哈戰爭爆發後，以色列特拉維夫藝術博物館將一些價值不菲的館藏藝術品藏起來，如今又擔心伊朗襲擊，再遷移更多的藏品。

法新社報導，特拉維夫藝術博物館（Tel Aviv Museum of Art）將畢卡索（Pablo Picasso）和克林姆（Gustav Klimt）的畫作搬移到一個安全的地下室中，目的在保護館藏品免受飛彈攻擊。

搬走之後，博物館畫廊顯得空盪盪，牆壁上只留著空鉤子，以及曾掛在那裡的藝術品小小說明牌。

博物館館長庫恩－烏齊耶利（Tania Coen-Uzzielli）說：「在過去的3、5天中，當來自真主黨（Hezbollah）和伊朗的新威脅再次出現，我們就明白必須採取其他預防措施。」

「因此，我們再撤走其他幾件藝術品，以及一些我們認為最瀕危的館藏品。」

她說：「由於情況還不明朗，威脅始終存在，我們認為對這些館藏品來說，安全地方就是庇護所的地下室。」有些物件陳列在較低層的受保護空間中，但價值不菲的物件則放在「保險櫃」一排排大型金屬架子上。

館方現代藝術部門助理策展人安德里亞塞維奇（Nathalie Andrijasevic）推出一個儲架說：「我們有一些畢卡索的作品…來自不同時期。

她說：「去年10月7日，我們起先不知道發生什麼事，只知道全國各地正發生可怕的事。火箭不停發射，我們非常害怕火箭會穿透畫廊的天花板，造成館藏品損毀。」

「而最近，過去一週內，我們移除了更多藏品，因為擔心攻擊即將發動，但盼望事情不會發生。」

伊朗 博物館 藝術品

延伸閱讀

伊朗高官曝：若達成加薩停火談判 可延阻報復以色列

傅聰：以色列襲擊學校釀百死令人髮指 讓兩百萬人餓死言論駭人聽聞

中東情勢緊張 伊朗媒體：軍方正在北部演習

以國情報估伊朗近日報復攻擊 美令航母打擊群速往中東

相關新聞

美再批准對以色列200億元軍售 五角大廈重申協防承諾

美國13日批准對以色列一項總額200億美元軍售案，其中包含F-15戰機、不同彈藥與軍用車輛等，五角大廈預計2029年開始...

伊朗高官曝：若達成加薩停火談判 可延阻報復以色列

路透援引三名伊朗高階官員說法報導，唯有達成本周預定進行的加薩停火談判，才能阻止，或者至少在談判期間拖延伊朗要對以色列採取...

加薩戰火未歇 以右翼部長在伊斯蘭聖地祈禱掀波

以色列極右派的國家安全部長班吉維爾今天到東耶路撒冷參訪艾格撒清真寺，與數千名猶太人一起祈禱，觸犯猶太人不得在這個極度敏感...

傅聰：以色列襲擊學校釀百死令人髮指 讓兩百萬人餓死言論駭人聽聞

中國大陸常駐聯合國代表團大使傅聰當地時間13日在安理會巴以問題緊急公開會上表示，上週以色列襲擊加薩塔賓學校，奪走了上百名...

傳伊朗本周攻擊 以軍高度戒備

正值外界愈加擔心伊朗和真主黨即將對以色列採取報復行動之際，以色列下令軍隊保持高度戒備狀態。白宮表示，伊朗最快本周對以色列...

中東緊張升溫 全球12家航空相繼暫停航班

由於伊朗譴責以色列日前暗殺哈瑪斯領袖，並揚言發動報復性攻擊，引爆中東緊張情勢升溫，全球多家航空公司已相繼取消或暫停往返當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。