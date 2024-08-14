加薩戰火未歇 以右翼部長在伊斯蘭聖地祈禱掀波

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中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導
以色列國家安全部長班吉維爾。 美聯社
以色列國家安全部長班吉維爾。 美聯社

以色列極右派的國家安全部長班吉維爾今天到東耶路撒冷參訪艾格撒清真寺，與數千名猶太人一起祈禱，觸犯猶太人不得在這個極度敏感地區祈禱的禁令，引發國際社會譴責。

綜合法新社和路透社報導，班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）從過去即經常藐視以色列政府這道長久以來的禁令，他今天參訪艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）院區期間直指應允許猶太人在這個地點祈禱，還錄製影片矢言要在加薩走廊（Gaza Strip）「打倒哈瑪斯（Hamas）」。

艾格撒清真寺位於以色列占領的東耶路撒冷舊城，是伊斯蘭教第3聖地，也是巴勒斯坦民族身分的象徵。這個地方對猶太教來說也是最神聖的地方，因為這裡是西元70年被羅馬人摧毀的一座古廟遺址所在。

儘管猶太人和其他非穆斯林可以在特定時間參訪這座清真寺院區，但不可以祈禱或展示宗教符號。

班吉維爾今天參訪艾格撒清真寺的時間點很敏感，因為以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」迄今交戰10個月，不僅停火協議沒有著落，以色列還面臨伊朗及其代理人攻擊的威脅。

班吉維爾在社群媒體X上傳他在清真寺院區內拍攝的影音聲明，重申他對加薩戰事休戰反對到底。

他說：「我們可以打倒哈瑪斯…我們必須把他們打到跪地求饒為止。」

班吉維爾是以色列聯合政府中的極右「猶太力量黨」（Jewish Power）黨魁。儘管如此，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天仍迅速發布聲明譴責班吉維爾，並說猶太人不得在艾格撒清真寺院區祈禱的規定不會改變。

針對班吉維爾今天這項舉動，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）發言人斥為「挑釁」，並要求美國出面干預，以免這個區域爆發「一發不可收拾」的事件。

而國際間，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發布聲明，譴責班吉維爾「公然藐視」現狀。

約旦外交部譴責這起「直闖」清真寺的行為，說此舉「公然違反國際法」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）副發言人哈克（Farhan Haq）表示，聯合國「反對任何改變聖地現狀的作為」。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）在社群媒體X發文表示，歐盟「強烈譴責班吉維爾的挑釁行為」。

法國外交部也發布聲明說：「這項新的挑釁行為讓人難以接受。」

以色列 清真寺 猶太

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