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傳伊朗本周攻擊 以軍高度戒備

聯合報／ 編譯徐榆涵高詣軒／綜合報導

正值外界愈加擔心伊朗和真主黨即將對以色列採取報復行動之際，以色列下令軍隊保持高度戒備狀態。白宮表示，伊朗最快本周對以色列發動「重大」攻擊。

白宮國安會發言人柯比十二日說：「我們必須為可能發生的一連串重大攻擊做好準備。關於可能的時間點，我們跟以色列方面有著同樣的擔憂及預期，可能是在本周。」

華爾街日報報導，知情人士表示，在觀察到伊朗和真主黨準備發動襲擊後，以色列本月首次將部隊設置為高度戒備級別。儘管以色列不清楚襲擊是否真的迫在眉睫，但正在謹慎行事。

一名美國官員稱，美國已分享有關伊朗軍隊態勢轉變的情報，但他強調，確認軍備部署動態的情報並不足以判定潛在襲擊時間。

西方國家近日呼籲伊朗收回報復攻擊以色列的威脅，但伊朗外交部發言人卡納尼十三日聲明駁斥，稱這類要求缺乏政治邏輯、與國際法的原則和規則相悖。

美國總統拜登和法國、德國、英國和義大利等國領袖十二日發布共同聲明，敦促伊朗解除攻擊以色列的威脅，並說五國領袖已討論若這類攻擊發生，對中東區域安全的嚴重後果。

卡納尼則說，西方國家不但不去反對以色列的「國際犯罪」，反而堂而皇之要求伊朗不要對侵犯其主權及領土完整的政權採取嚇阻行動。

卡納尼並說，伊朗決意嚇阻以色列，呼籲法德英等國挺身斷然反對加薩戰爭和以色列好戰行為。他並批評聯合國安理會缺乏行動，以及西方對以色列政治和軍事支持，是加薩危機在中東擴大的主因。

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