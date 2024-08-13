伊朗拒收回對以色列報復威脅 批西方要求缺乏政治邏輯

法新社、路透13日報導，西方國家近日呼籲德黑蘭收回對以色列採取報復攻擊的威脅，但伊朗外交部發言人卡納尼13日聲明駁斥，這類要求缺乏政治邏輯、與國際法的原則和規則相悖，並會構成對以色列公開且實際的支持。

美國總統拜登和法國、德國、英國和義大利等國領袖12日發布共同聲明，敦促伊朗解除當前對以色列軍事攻擊的威脅，並說五國領袖已討論若這類攻擊發生，對中東區域安全的嚴重後果。

但卡納尼點名法、德、英等歐洲3國的宣言不但不去反對以色列的「國際犯罪」，反而堂而皇之要求伊朗不要對侵犯伊朗主權及領土完整性的政權採取嚇阻行動。

卡納尼並說，伊朗決意嚇阻以色列，呼籲前述3國挺身斷然反對加薩戰爭和以色列好戰行為。他並批評聯合國安理會缺乏行動，以及西方多國政府對以色列廣泛的政治和軍事支持，是加薩危機在中東擴大的主因。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅、伊朗代理人團體黎巴嫩真主黨一名高階指揮官7月底分別在德黑蘭、黎巴嫩遇襲身亡，伊朗和真主黨已矢言報復。白宮警告，伊朗及其代理人最快本周發動一系列重大攻勢，並說以色列也做出相同評估。

外界急切想藉由外交手段緩和以伊緊張，德國總理蕭茲和英國首相施凱爾均呼籲7月底剛就職的伊朗總統裴澤斯基安降溫局勢。

路透引述英媒和伊朗媒體指出，施凱爾和裴澤斯基安12日曾通話半小時。施凱爾敦促各方降溫，裴澤斯基安則說，任何地方的戰爭都對各界不利，但各國有權對侵略者採取懲罰性回應；他並批評部分西方國家對以國的支持既不負責任也不符國際標準，因為這會鼓勵以國持續其「犯罪」，危及區域安全。