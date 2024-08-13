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美解禁對沙烏地阿拉伯軍售 盼利雅德助化解加薩衝突

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國今天證實，將終結拜登政府初期因擔憂葉門人權問題而針對沙烏地阿拉伯實施的軍售禁令，並恢復向利雅德出售攻擊性武器，因為華府希望利雅德在化解加薩衝突中發揮作用。

法新社報導，3年多前，美國下令禁止向沙烏地出售特定類型的攻擊性武器，以反對利雅德介入葉門內戰時造成大量平民死傷。美國國務院今天宣布，將「依照正常程序，在接獲適當國會通知和諮詢的情況下」，恢復武器銷售。

國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，「沙烏地阿拉伯仍是與美國關係密切的戰略夥伴，我們期待強化這種夥伴關係。」

拜登於2021年就任總統後，承諾對沙烏地採取強調人權保障的新政策，並立即宣布政府僅會向利雅德提供「防禦性」武器。

當時沙烏地所領導、針對伊朗撐腰的「青年運動」（Houthi）叛亂分子的空襲行動估計造成數千名平民喪生，其中包括許多兒童。

然而，自軍售禁令實施以來，地緣政治考量已出現顯著變化。在美國支持下，聯合國斡旋的葉門停火協議在2022年4月生效，大致上維持至今。

巴特爾說，自停火協議以來，「沙烏地阿拉伯從未對葉門發動空襲，葉門的跨境攻擊基本上也停止了」。

他指出，「從那時起，沙烏地阿拉伯已履行他們的（停火）協議義務，現在我們也準備好履行我方的義務。」

現在美國、英國和以色列一直在打擊葉門「青年運動」相關目標，沙烏地則在一旁作壁上觀。

為尋找長期解決方案，美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）多次出訪沙烏地，商討一旦利雅德承認以色列，美國將採取的一系列獎勵措施。

沙烏地則希望尋求美國的安全保證、武器的持續流通，以及一旦利雅德與以色列實現關係正常化，可望與美國達成民用核協議。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也一直將與沙烏地關係正常化列為優先要務，但利雅德方面宣稱，如果巴勒斯坦建國問題未取得進展，該國就無法採取相關行動。

加薩走廊 沙烏地阿拉伯 美國 葉門

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