快訊

用毛巾搓洗較乾淨？答案可能出乎意料！一天洗澡幾次才健康？

平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

小孩子忍不住了！媽媽讓他尿排水溝被公審 網相挺：已經做很好了

憂中東全面戰爭 美法等國促伊朗停止威脅以色列

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
中東緊張情勢升溫，伊朗傳出最快本周報復以色列。圖為伊朗軍人走在首都德黑蘭街頭。(歐新社)
中東緊張情勢升溫，伊朗傳出最快本周報復以色列。圖為伊朗軍人走在首都德黑蘭街頭。(歐新社)

在各國愈來愈擔憂伊朗即將攻擊以色列並可能在中東引發全面戰爭之際，美國與歐洲盟國今天呼籲伊朗停止對以色列發出軍事攻擊的威脅。

法新社報導，中東地區緊張情勢升高，美國已緊急派出一艘飛彈潛艦與一個航空母艦打擊群，以展現對關鍵盟友的支持。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）上月31日在德黑蘭參加新任伊朗總統就職典禮後遇襲，伊朗將這場攻擊歸咎於以色列。前一天，以色列在貝魯特暗殺黎巴嫩真主黨（Hezbollah）指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），也導致中東情勢緊張。伊朗與真主黨均矢言報復。

多國正致力阻止伊朗發動攻擊，美國總統拜登與法國、德國、義大利和英國領袖今天發表聯合聲明警告伊朗。

他們說：「我們呼籲伊朗停止持續對以色列發出軍事攻擊的威脅，並討論這類攻擊萬一發生可能對區域安全造成的嚴重後果。」

白宮警告，伊朗與其代理人最早可能在本週發動「一系列重大攻擊」，並稱以色列也做出相同評估。

隨著各國馬不停蹄地持續外交遊說，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）都呼籲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）敦促降低緊張情勢。

但裴澤斯基安今天說，伊朗「有權對侵略者做出回應」。

以色列軍事發言人哈加里（Daniel Hagari）說，以色列「準備即時挫敗任何威脅」，但他不太瞭解關於伊朗預計在未來24小時發動攻擊的傳聞。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）說，由於「德黑蘭與貝魯特的威脅可能成為現實」，以色列已加強防禦並規劃「進攻選項」。

同時，華府與4個歐洲國家加強呼籲加薩（Gaza）停火。哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，是導致中東情勢緊張的根源。

他們支持拜登與埃及和卡達領袖呼籲以哈於本月15日再度會談的立場，並強調「已經沒有時間可以浪費」。他們也呼籲讓救援物資「暢通無阻地」運入遭受破壞的加薩。

中東 以色列 伊朗 法國 美國

延伸閱讀

【專家之眼】美國總統選舉的關鍵與悲哀

中東情勢緊張 白宮：伊朗可能本週攻擊以色列

X平台流傳哈瑪斯資訊 傳所屬反恐論壇憂可信度受損

本周是以哈停火最後機會？哈瑪斯新首領想敲定協議 以總理意願不明

相關新聞

股市的首要威脅：伊朗最早可能本周報復襲擊以色列

地緣政治緊張關係正對投資人信心造成新的打擊。根據美國官員，伊朗對以色列發動襲擊的可能性愈升愈高，最早可能本周發生，美國及...

伊以大戰迫在眉睫！以軍進入高度戒備 布林肯將赴中東

正值外界愈加擔心伊朗和真主黨即將對以色列採取報復行動之際，以色列下令軍隊保持高度戒備狀態，五角大廈表示，美國正向該地區派...

哈瑪斯首度承認殺害人質！釀1死2重傷 稱以色列「要負全責」

哈瑪斯武裝支翼「卡薩姆旅」（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）12日於社群平台Telegram...

憂中東全面戰爭 美法等國促伊朗停止威脅以色列

在各國愈來愈擔憂伊朗即將攻擊以色列並可能在中東引發全面戰爭之際，美國與歐洲盟國今天呼籲伊朗停止對以色列發出軍事攻擊的威脅

中東情勢緊張 白宮：伊朗可能本週攻擊以色列

美國總統拜登（Joe Biden）與歐洲國家領導人商討中東緊張情勢之際，白宮今天指出，伊朗可能最快在本週對以色列發動「重...

CNN：哈瑪斯新領袖 盼談成停火

以色列接受美國等調停國邀請，將參加十五日以哈停火協議磋商。美國有線電視新聞網（CNN）十一日報導，以色列知情人士聲稱，埃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。