憂中東全面戰爭 美法等國促伊朗停止威脅以色列

在各國愈來愈擔憂伊朗即將攻擊以色列並可能在中東引發全面戰爭之際，美國與歐洲盟國今天呼籲伊朗停止對以色列發出軍事攻擊的威脅。

法新社報導，中東地區緊張情勢升高，美國已緊急派出一艘飛彈潛艦與一個航空母艦打擊群，以展現對關鍵盟友的支持。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）上月31日在德黑蘭參加新任伊朗總統就職典禮後遇襲，伊朗將這場攻擊歸咎於以色列。前一天，以色列在貝魯特暗殺黎巴嫩真主黨（Hezbollah）指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），也導致中東情勢緊張。伊朗與真主黨均矢言報復。

多國正致力阻止伊朗發動攻擊，美國總統拜登與法國、德國、義大利和英國領袖今天發表聯合聲明警告伊朗。

他們說：「我們呼籲伊朗停止持續對以色列發出軍事攻擊的威脅，並討論這類攻擊萬一發生可能對區域安全造成的嚴重後果。」

白宮警告，伊朗與其代理人最早可能在本週發動「一系列重大攻擊」，並稱以色列也做出相同評估。

隨著各國馬不停蹄地持續外交遊說，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）都呼籲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）敦促降低緊張情勢。

但裴澤斯基安今天說，伊朗「有權對侵略者做出回應」。

以色列軍事發言人哈加里（Daniel Hagari）說，以色列「準備即時挫敗任何威脅」，但他不太瞭解關於伊朗預計在未來24小時發動攻擊的傳聞。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）說，由於「德黑蘭與貝魯特的威脅可能成為現實」，以色列已加強防禦並規劃「進攻選項」。

同時，華府與4個歐洲國家加強呼籲加薩（Gaza）停火。哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，是導致中東情勢緊張的根源。

他們支持拜登與埃及和卡達領袖呼籲以哈於本月15日再度會談的立場，並強調「已經沒有時間可以浪費」。他們也呼籲讓救援物資「暢通無阻地」運入遭受破壞的加薩。