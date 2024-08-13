哈瑪斯首度承認殺害人質！釀1死2重傷 稱以色列「要負全責」

哈瑪斯武裝支翼「卡薩姆旅」（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）12日於社群平台Telegram證實，1名男性以色列人質遭守衛射殺身亡，另有2名女性以色列人質受到重傷，兩起事件發生在不同時間地點，這是哈瑪斯首度承認殺害俘虜。

卡薩姆旅發言人發言人烏貝達（Abu Ubaida）將事件歸咎於以色列「屠殺」巴勒斯坦人，「敵國政府以色列要負起全責，對於這些屠殺及猶太國復興主義囚犯造成的影響」。

除此之外，哈瑪斯並未公開傷亡人質身分及事件時間地點和具體過程，且稱目前正在搶救2名重傷人質，並已展開調查。

路透指出，這是卡薩姆旅首度證實守衛殺害人質，哈瑪斯一直以來多半將人質死亡歸咎於以色列轟炸。

目前仍有111名人質被俘虜在加薩，以色列軍方表示其中39人已罹難。