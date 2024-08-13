CNN：哈瑪斯新領袖 盼談成停火

以色列接受美國等調停國邀請，將參加十五日以哈停火協議磋商。美國有線電視新聞網（CNN）十一日報導，以色列知情人士聲稱，埃及和卡達調停代表已向以方傳達，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯新領袖辛瓦希望達成協議。但以色列總理內唐亞胡的意願仍不明朗，哈瑪斯同日則敦促盡快執行美國總統拜登先前宣布的停火計畫，不必再多輪談判。

兩名以色列消息人士說，內唐亞胡的政治盟友已告訴記者和其他官員，內唐亞胡準備好達成協議，無論這對他的聯合內閣有何影響。但鑒於部分極右派閣員強烈反對，以色列安全機構仍懷疑內唐亞胡的意願。有消息人士直言，沒人知道他在想什麼。

內唐亞胡本周勢必面臨來自美國更強烈施壓。一位以色列消息人士透露，美國官員已向以色列對口官員明言，現在就是達成協議以避免擴大區域戰爭的時機。

美、埃和卡達敦促以哈十五日在開羅或杜哈敲定最終停火方案。但哈瑪斯十一日聲明，希望實施拜登五月卅一日宣布的停火計畫，而非再多次談判或尋求新提案。拜登的方案後來得到聯合國安全理事會支持。哈瑪斯要求，調停人員基於拜登願景及安理會決議案，提出前述方案的執行計畫，並強迫以色列遵守。

以色列時報與美媒福斯新聞報導，哈瑪斯前述聲明意味著並不打算派代表團赴談。拜登才在十一日公開的訪談內容說，他對以哈提出的停火方案仍然可行。以色列安全消息人士也對本周談妥協議審慎樂觀。

拜登曾稱他的計畫是邁向持久停火、釋放所有遭哈瑪斯綁架的人質的三階段路線圖，並說該計畫是以方提議。但之後的調解工作未能敲定協議，內唐亞胡也被指責為了一己政治利益而拖延戰爭。

幾家希伯來文媒體引述匿名消息人士報導稱，哈瑪斯這次聲明只不過是討價還價的手段，根本無意參與十五日談判。