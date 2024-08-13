以情報圈最新評估 外媒：伊朗近日對以攻擊

美國媒體Axios和以色列媒體耶路撒冷郵報十一日引述兩名知情人士報導，以國情報圈最新評估，伊朗很可能在近日甚至十五日加薩停火協議談判舉行前，就直接對以色列報復攻擊。

美國國防部長奧斯丁已被告知伊朗可能準備發動大規模攻擊，他再下令美國喬治亞號核子動力潛艦前往中東，以及林肯號航艦打擊群加速馳援。

知情人士指稱，新情報評估已出現重大轉變。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅七月底在德黑蘭被暗殺身亡，伊朗矢言為此報復以色列。以色列情報圈早先研判，伊朗尚未決定報復時機與方式，而伊朗最高領袖哈米尼可能在國際壓力和內部爭論下，延後、克制或盡量壓低報復強度，避免直接攻擊以國。

一位知情人士說，伊朗革命衛隊與新總統裴澤斯基安及其幕僚，雙方就回應哈尼雅之死的方式和時間有所爭論。革命衛隊主張發動比伊朗四月對以國大規模空襲更嚴重而且廣泛的回應，但裴澤斯基安方面認為中東緊張升高不利伊朗，應避免這類嚴厲回應。

另一位知情人士說，伊朗內部分歧持續，局勢仍在演變，這意味著伊朗決策仍可能生變。

此前引述西方國家情資的外媒報導稱，報復攻擊原預定五日發動，還有稱伊朗計畫在當地十二日日落至十三日日落的猶太節日「聖殿被毀日」發動。

但以色列情報圈仍研判，伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨將先行攻擊，報復其高階指揮官舒庫爾在黎巴嫩遇刺身亡，伊朗再參戰。消息人士說，真主黨和伊朗的攻擊規模恐超過前述四月報復行動，將用無人機及飛彈攻擊以色列中部的軍事目標，部分襲擊地點可能毗鄰平民人口聚集地。

知情人士說，奧斯丁十一日與以色列國防部長葛朗特通話時，葛朗特告知伊朗的軍事準備顯示正準備大規模攻擊。據以色列時報報導，這已是近幾周來兩人第七次通話。以色列國防部說，兩人因應最近情勢，商討兩國行動和戰略協調。

五角大廈發言人賴德十一日說，奧斯丁要求林肯號趕往中東，也罕見公開七月就駐守地中海的喬治亞號將部署中東。