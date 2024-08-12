德法英三國呼籲中東「立即停火」

德法英三國領導人周一發表聯合聲明，呼籲立即停止加沙地帶的軍事行動，釋放被扣以色列人質，並防止伊朗及其盟友使局勢繼續升級。

德國總理肖爾茨、法國總統馬克龍以及英國首相斯塔默共同表示：「軍事行動必須立即結束，仍被哈馬斯扣押的所有人質必須立即得到釋放。」

這三位歐洲國家領導人均被視為以色列的重要支持者，他們同時也呼籲伊朗以及受伊朗支持的黎巴嫩真主黨民兵和也門胡塞武裝「不要發動使局勢進一步升級的襲擊行動，也不要危及達成停火協議和釋放人質的可能性。」

中東局勢日趨緊張

迄今為止，以哈衝突已經持續十個月之久，雖然不斷有人發出要求雙方舉行停火談判的呼籲，但事實上，雙方僅在去年十一月實現過為期一周的停火。

本周一，歐洲三國領導人再度發出停火呼籲之前，以色列發動的一次空襲造成90多人喪生。空襲發生地點是一個被用作難民避難場所的學校。

哈馬斯控制下的加沙衛生局宣稱，迄今為止，已有近四萬名巴勒斯坦人喪生，其中大多數為婦女和兒童。以哈衝突演變為大規模地區性戰爭的風險有增無減。

七月底，哈馬斯政治領導人哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遭暗殺，隨後伊朗發表聲明，誓言對以色列採取報復行動。據報導，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)已下令派遣一艘導彈潛艇前往中東地區，並要求「亞伯拉罕‧林肯」號航空母艦戰鬥群加速駛往該地區。

英法德三國領導人發出警告稱，無論誰使衝突升級，「都需要為這一斷送和平穩定機會的行動承擔責任，沒有任何一個國家和民族能夠從中東局勢的升級中獲益。」

加沙停火刻不容緩

英法德三國領導人的聲明中，對埃及、卡塔爾和美國為使以色列和哈馬斯重返談判桌而付出的「不懈努力」表示贊賞。

此前美國總統拜登提出建議，呼籲以哈雙方分別釋放以色列人質和巴勒斯坦囚犯，以實現重建加沙的長遠目標。

聲明中稱：「加沙民眾急需不受阻礙地獲取救援物資，不能再拖延下去了。」

去年十月七日，激進派武裝哈馬斯對以色列南部發動恐怖襲擊，造成大約1200人死亡，其中大部分為平民。另有251人被劫為人質，迄今仍有111名人質仍未重獲自由，其中部分人質據信已經死亡。

(德新社，法新社）

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