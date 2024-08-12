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加薩戰爭死傷加劇 哈瑪斯要求執行拜登停火計畫

中央社／ 加薩走廊11日綜合外電報導

在巴勒斯坦人躲避以色列新軍事行動的同時，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天敦促加薩戰爭調解人應執行美國總統拜登所提停火計畫，而不是舉行更多的談判。

哈瑪斯發布上述聲明的前一天，以色列空襲加薩市（Gaza City）一間安置流離失所巴勒斯坦人的學校，造成93人喪生，這是以色列和哈瑪斯自去年10月7日爆發戰爭以來，死傷最慘重的單次攻擊行動之一。

加薩（Gaza）死傷慘重，加上與伊朗結盟的激進組織領導人遇襲身亡，引發各界擔心戰爭可能擴大。國際調解人邀請以色列和哈瑪斯恢復談判，希望達成停火協議，並釋放人質。

以色列已接受美國、卡達和埃及的邀請，將參加15日舉行的會談。

哈瑪斯今天表示，希望執行拜登5月31日所提停火計畫，「而不是進行更多輪談判或新提案」。拜登方案後來也得到聯合國安全理事會支持。

哈瑪斯「要求調解人根據拜登願景及聯合國安理會的決議案…提出執行計畫，並強迫（以色列）占領者遵守」。

拜登當時公布計畫時，稱那是一份3階段「邁向持久停火、釋放所有人質的路線圖」，並說那是以色列方面的提議。

但在那之後，調解工作並未能達成協議。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則遭指責為了政治利益而拖延戰爭。

以色列 哈瑪斯 拜登

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