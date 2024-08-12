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以色列、伊朗戰火一觸即發 美潛艦開赴中東

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國五角大廈今天表示，國防部長奧斯汀已下令在中東部署1艘導向飛彈潛艦。伊朗支持的「哈瑪斯」與「真主黨」高級成員遭暗殺後，伊朗及其盟友恐將在中東地區發動攻擊。

路透社報導，美國軍方在社群媒體發布的消息指出，儘管核動力潛艦「喬治亞號」（USS Georgia）自7月起已駐守地中海，但公開宣布潛艦部署就美軍而言仍屬罕見。

在美以雙方國防部長通話後發表的聲明中，五角大廈表示奧斯汀（Lloyd Austin）已下令美軍航空母艦「林肯號」（Abraham Lincoln）打擊群加速開赴中東部署。

聲明中說：「奧斯汀部長重申，美國致力於採取一切可能措施保衛以色列。鑑於地區緊張局勢不斷升高，美國亦增強其在整個中東地區的軍事力量與作戰能力。」

隨著華盛頓尋求強化以色列防禦，美國軍方已表示將在中東部署更多戰鬥機和海軍軍艦。

獲伊朗撐腰的巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遭暗殺身亡，伊朗揚言要對以色列進行報復。以色列目前正在加薩（Gaza）與哈瑪斯交戰，伊朗將哈尼雅之死歸咎以色列，不過以色列並未聲稱要對此負責。

另外，以色列在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）擊斃「真主黨」（Hezbollah）軍事最高階指揮官舒庫爾（Fuad Shukr），使外界更加擔憂迄今尚未平息的加薩衝突將演變成規模更大的中東戰爭。

伊朗表示，由於美國支持以色列，美國對哈尼雅遇刺身亡一事負有責任。

以色列 伊朗 美國

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