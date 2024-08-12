伊朗與真主黨報復威脅下 以色列民眾堅持日常生活

伊朗與黎巴嫩真主黨揚言報復以色列逾10日，情報機構原本預測的攻擊未現，緊張局勢持續。以色列陸海空軍高度戒備，多數民眾則堅持如常作息，與親友盡享夏日時光。

以色列於7月30日晚空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut），精準擊斃真主黨軍事最高階指揮官舒庫爾（FuadShukr），伊朗與黎巴嫩真主黨揚言「血債血還」。

幾小時後，7月31日凌晨，哈瑪斯（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭的伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）大樓內被遠程引爆裝置炸死。伊朗和哈瑪斯指控暗殺行動是以色列所為，但以色列未承認也拒絕對哈尼雅之死發表評論。

據西方情報來源報導，報復攻擊最初預計是8月5日，但也有另外的來源報導，伊朗計劃在今天日落開始至明天日落結束的猶太節日「聖殿被毀日」（TishaB'Av）對以色列發動報復攻擊。

「聖殿被毀日」是猶太教的重要節日，虔誠猶太教徒會在這天禁食24小時，哀悼第一聖殿在紀元前586年為新巴比倫帝國軍隊毀滅和第二聖殿在紀元70年為羅馬帝國摧毀。選擇這一天攻擊具有心理戰的深遠意涵。

據以色列第12頻道電視台 （Channel 12 TV）報導，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）在8月6日為被殺的舒庫爾舉行的紀念活動中，公開講話中表示：「讓以色列等待是我們回應的一部分，這場戰鬥也是心理上的」。

對於等待伊朗和真主黨的報復攻擊，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）8月8日召開特別局勢評估會議，檢討國內防禦的準備情況。葛朗特強調，公眾韌性及遵守指揮部指示至關重要，並指出以色列的防禦措施中既有可見的，也有隱蔽的部分，以確保在民眾在可能的情況下保持日常生活的正常運作。

他強調敵人正在進行心理戰，以散佈恐懼，呼籲以色列軍民保持警惕，並負起應有的責任。

對於隨時都有可能到來的伊朗和真主黨的報復攻擊，以色列人似乎相當鎮定。雖然10個多月的以哈戰爭仍看不到盡頭，人質問題和停火談判也讓人難以樂觀，加上以色列北部與黎巴嫩交界社區居民已被迫遷離逾10個月仍無歸期，但是以色列人即使已身心疲憊，多數的以色列民眾似乎仍盡可能保持日常生活。

目前以色列正處於暑假期間，餐廳、購物中心、咖啡廳、公園、運動中心、海灘等跟往常暑假期間沒兩樣，到處都有親子活動和聚會。

中央社記者7日在特拉維夫區（Tel Aviv District）赫茲利亞市（Herzliya）採訪剛在社區運動中心上完瑜珈課的5位當地女士。對於伊朗和真主黨的威脅，她們一致的看法是身為中年女性，當然會擔憂她們要上戰場的兒女們，但她們也說擔憂於事無補，最好應對目前局勢的方法就是盡可能過正常的生活。

其中，慈維亞（Zvia）強調：「儘量維持正常生活很重要，這是最好展現我們的力量和韌性的管道。」

除了瑜珈以外，其中的塔莉亞（Talia）女士還參加當地社區公園每週六傍晚舉行的以色列土風舞活動。她說每次都有逾百名舞者到場參與的活動，沒有因伊朗和真主黨的報復威脅而受影響。