伊以大戰倒數3天？以色列情報界：伊朗可能在以哈談判前報復攻擊

Axios引述兩名知情人士報導，以色列情報界觀察過去24小時情況更新評估指出，伊朗很可能在近幾日、15日以哈談判之前，對以色列實施直接報復攻擊。

哈瑪斯首領哈尼雅7月31日於德黑蘭遇刺身亡，伊朗當局宣告對幕後主使的「猶太復國主義者」進行報復，即國際推定的以色列。

目前以色列情報單位最新評估，伊朗很可能在15日以哈談判前直接攻擊以色列，目的是破壞以色列官員認為「時不再來」的最後停火機會。

消息人士表示，以色列在過去24小時內起草這份最新報告，顯示情報界評估出現轉變。

原先以色列情報人員認為伊朗尚未決定報復時機與方式，而國際輿論可能迫使最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）推遲時機、克制或降低強度，如伊朗駐聯合國大使9日透露，希望在不會破壞停火的情況下採取行動。

不過，一名知情人士表示，以色列國防部長加蘭特11日告訴美國防長奧斯丁，伊朗軍事備戰顯示當局已經準備好大規模攻擊。

值得注意的是，消息人士說，以色列情報界依然認為，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨會率先攻擊，伊朗隨後才會加入直接襲擊。

該消息人士還說，真主黨和伊朗的攻擊規模將超過今年4月伊朗對以色列的報復行動。

今年4月初，以色列空襲伊朗駐敘利亞大馬士革使館，造成16人死亡，其中包括伊朗革命衛隊聖城旅指揮官。