本周是以哈停火最後機會？哈瑪斯新首領想敲定協議 以總理意願不明

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名以色列知情人士透露，埃及和卡達調停代表已向以色列傳達，哈瑪斯新任首領辛瓦（Yahya Sinwar）希望達成停火協議，但是以色列總理內唐亞胡的意願仍不明朗。

兩名以色列消息人士表示，內唐亞胡的盟友告訴記者和其他政府官員，內唐亞胡準備達成協議，無論是否衝擊執政聯盟。可是由於內閣極右派部長強硬反對，以色列安全機構對於內唐亞胡的意願仍維持高度懷疑。一名以色列消息人士以綽號稱呼內唐亞胡說：「沒人知道比比（Bibi）在想什麼。」

可以肯定的是，內唐亞胡本周將面臨來自美國更強烈的施壓。一名以色列消息人士透露，美國官員已向以色列代表明確表示，現在就是達成協議以避免擴大區域戰爭的時機。

美國、埃及與卡達敦促以色列與哈瑪斯15日於開羅或杜哈敲定最終停火方案。

不過儘管調停代表已轉達辛瓦意願，並且轉交以美國總統拜登和聯合國安理會7月提出內容為主的方案，哈瑪斯11日聲明仍對15日是否派代表與會表現疑慮。

地方官員表示，哈瑪斯指出其最新立場受到以色列10日攻擊所影響，該行動瞄準加薩學校造成至少93人罹難。

以色列時報報導，若干安全消息人士指出，15日會議恐怕是達成協議「最後的機會」。