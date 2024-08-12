以空襲加薩百死 賀錦麗譴責

對以軍十日空襲加薩市一所學校校區，據當地民防官員說共造成約一百人喪生，賀錦麗說，又一次，過多（巴勒斯坦）平民已（因此）罹難。她並重申達成加薩停火的呼籲。以色列時報稱，這是她譴責這場空襲對巴人平民釀成的傷害。

白宮國安會也聲明，對該空襲導致平民死傷的報導深表關切，正聯絡以色列尋求更多相關資訊。但「我們知道哈瑪斯一直利用學校當作聚集與『活動』場所。不過，我們也再三並一貫表示，以色列必須採取使平民生民財產損失減到最少的措施」。

然而，以軍與以色列國安局則堅稱該空襲鎖定的目標是一個哈瑪斯和巴勒斯坦「伊斯蘭聖戰組織」指揮所，位於加薩市名為「塔巴恩」的學校內，還公布十九名以方指稱已因此死亡的「恐怖分子」姓名及大頭照。

除埃及、卡達、阿聯及沙烏地阿拉伯等阿拉伯國家和土耳其強烈譴責以國此舉，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾和工黨籍的英國外交大臣拉米亦表明，空襲後的慘狀令人恐懼又震驚。

聯合國人權事務高級專員公署（ＯＨＣＨＲ）則指出，這是以國系統性攻擊巴勒斯坦學校的最新一次。

自七月四日以來，以軍至少發動廿一次系統性攻擊，造成包括婦孺在內共數百人罹難。