伊朗議員：將出其不意報復以色列

以媒耶路撒冷郵報十一日引述總部在倫敦的波斯語新聞頻道「伊朗國際」報導，伊朗國會國安委員會議員阿德斯塔尼說，對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯政治領袖哈尼雅七月底在德黑蘭遇刺身亡，伊朗將出其不意地做出（報復）回應，到時對以色列的「空中行動」甚至可能持續三至四天。

阿德斯塔尼還說，伊朗將對以色列的犯罪報以決定性回應，這無庸置疑，哈尼雅的仇將血債血償。至於伊朗這次的回應是否類似四月對以色列發動的大規模空襲，他透露可能相似，但規模將更大。伊朗當時在代號「真實承諾行動」的報復攻擊，出動無人機並發射飛彈，共約三百架（枚），但此次可能增加一倍。

阿德斯塔尼並強調，四月時曾先告知美方，「這次我們絕不會通知敵人」，伊朗也準備好因應後果和所有後續情況。他還暗示伊朗的「代理人們」屆時絕對會加入攻擊，就像四月那樣。該報導稱，可能是伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨。

阿德斯塔尼另說明，拉長做出回應的時間，使以色列陷入被動的等待，這對伊朗有利。這會令以色列每晚都忐忑不安，採取「耐心與等待的政策」，是伊朗這次報復過程的一環。

以色列特拉維夫大學學者模納席瑞等多位專家也指出，心理戰屬伊朗的部分策略，以色列不像伊朗擅長這種遊戲，因此以方會否對伊朗發動先制攻擊值得關注，但目前伊朗在心理戰占上風。

對可能於十五日恢復的加薩停火談判，阿德斯塔尼說，如果真的達成，伊朗的確將因此停止報復，但現在看來不太可能。

另據十日晚間的美國國防網路飛航公告服務，伊朗以十一至十四日當地上午八點至晚間八點舉行實彈演習為由，對德黑蘭上空發布飛航公告，建議飛行員屆時一律避開。該演習將從海拔最高一萬呎（約三公里）處進行。伊朗五日也曾發布飛航公告，對伊朗中、西和西北部的飛機示警，理由據稱也是軍演。