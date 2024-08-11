「強烈譴責暗殺行為」王毅和伊朗代外長通電話：哈尼雅遇刺侵犯主權

中國外交部長王毅11日與伊朗代外長巴格瑞卡尼通電話時表示，中方堅決反對並強烈譴責暗殺行為，並認為這種做法嚴重違反國際關係基本準則，嚴重侵犯伊朗主權安全和尊嚴，中方支持伊方依法捍衛主權安全和民族尊嚴。

中國外交部網站11日公布，王毅11日應約與伊朗代外長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）通電話，雙方重點就中東局勢交換意見。

根據公布內容，巴格瑞卡尼向王毅說明伊方對巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭暗殺的立場和對地區局勢的看法，強調伊方將堅決捍衛國家主權、安全和領土完整，同時致力於維護地區安全穩定。並感謝中方在以巴衝突問題上「秉承公正立場」，期待中方為緩和局勢、促進中東安全發揮更大作用。

王毅表示，中方在中東事務上一貫主持公道正義，支持各方維護自身正當權益，特別是支持巴勒斯坦恢復民族合法權利。「中方堅決反對並強烈譴責暗殺行為，認為這種做法嚴重違反國際關係基本準則，嚴重侵犯伊朗主權安全和尊嚴，直接破壞加沙（加薩）停火談判進程，衝擊地區和平穩定」。

王毅表示，當務之急是國際社會應形成合力，敦促衝突各方確實執行安理會有關決議，為盡快實現加薩全面永久停火創造條件。「中方支持伊方依法捍衛主權安全和民族尊嚴」，支持伊方努力維護地區和平穩定，願與伊方保持密切溝通。

王毅又表示，伊朗是有重要影響的地區國家，中伊是全面戰略夥伴。中方始終從戰略高度和長遠角度把握推進中伊關係，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。

伊朗和哈瑪斯指控以色列7月31日暗殺哈尼雅，對此以色列既沒否認也沒聲稱作案。哈尼雅遇害讓外界更擔心以色列與哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）的戰事，會演變成更廣泛的中東戰爭。

伊朗新聞機構9日引述革命衛隊副指揮官表示，伊朗即將執行最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的命令，為哈尼雅在德黑蘭遇刺一事「嚴懲」以色列。