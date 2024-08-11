以軍襲加薩學校後「擴大汗尤尼斯撤離令」 數以萬計居民摸黑離開

以色列軍方在夜間擴大針對加薩走廊（Gaza Strip）南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的撤離令，迫使數以萬計巴勒斯坦居民和流離失所的家庭在戰車砲火聲中摸黑離開。

路透社報導，以軍稱他們正在打擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的武裝分子。加薩走廊在戰爭前由哈瑪斯控制，該組織利用這些地區來發動攻擊和發射火箭彈。

以色列昨天對加薩市（Gaza City）一間安置流離失所巴勒斯坦人的學校發動空襲，根據民防機構說法，這起攻擊至少造成90人喪生，引起國際撻伐。

以軍表示，他們擊中一個哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的指揮所，並擊斃19名武裝分子，但遭到上述2個組織否認，認為這項說法是藉口。

在以軍戰車重新進入汗尤尼斯東部2天後，此次撤離令涵蓋這個城市的中部、東部和西部，為以哈爆發衝突10個月以來規模最大的撤離令之一。

撤離公告除了發布在社群媒體X，也透過文字和語音訊息傳到居民的手機，文中寫道：「為了您的安全，您必須立即撤離到新建的人道主義區。您目前的所在區域已被視為危險的戰鬥區。」

以軍指出，在過去24小時內，已攻擊約30個哈瑪斯軍事目標，包括軍事建築、反戰車飛彈發射站，以及武器儲存設施。

數以萬計居民連夜離開家園和避難所，向西前往馬瓦希（Mawasi）或向北前去迪爾巴拉（Deir Al-Balah），但這些地區早已因容納數十萬流離失所者而擁擠不堪。