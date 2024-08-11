找平衡、支持其中一方…哈瑪斯與以色列衝突未歇 阿拉伯國家持何種態度？

約旦是一個世襲君主立憲制國家，嘗試著尋找微妙的平衡。

約旦五分之一的人口，包括王后都是巴勒斯坦後裔。也正因此，巴勒斯坦建國和實現平等權利的願望是許多當地人的心聲。約旦統治者經常就這一問題發表意見。

但專家們表示，約旦與以色列以及美國的關係也比許多當地人認知到的更為密切。1994年，約旦與以色列簽署了一項幕後和平協議。兩國在安全相關問題上合作，例如確保阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）的安全。

2021年，美國和約旦簽署了一項國防合作協議，允許美國軍隊、車輛和飛機自由進入約旦並在約旦境內移動。

今年4月，據稱約旦幫助擊落了穿越其領空飛向以色列的伊朗導彈，許多約旦人認為這是一種背叛。

約旦與伊朗建有外交關係，但兩國關係比較冷淡。約旦外交大臣艾曼·薩法迪（Ayman Safadi）今年4月曾訪問伊朗，討論該地區不斷升級的緊張局勢，這是一次罕見的訪問。

埃及在塞西（Abdel Fattah el-Sissi）獨裁政府的領導下也必須謹慎平衡與以色列的關係。

智庫國際危機組織（International Crisis Group） 5月公布的一份報告指出，自1979年與以色列簽署和平條約以來，「埃及一直努力平衡其國家利益，特別是與西奈半島的不安全局勢有關的利益，以及對巴勒斯坦事業的支持」。「具體來說，這種努力意味著拒絕對加沙人民的困境承擔任何直接責任，同時支持基於兩國方案達成外交解決（巴勒斯坦問題）的努力。」

埃及與以色列的安全和經濟合作十分密切，在加沙衝突爆發之前，埃及一直掌管著位於拉法的加沙-埃及邊境口岸。以色列要求現在獲得控制該地區的權利，這對埃及來說是個問題，因為加沙日益惡化的人道主義災難可能會蔓延到埃及境內。

埃及政府此前反對哈瑪斯，認為它是一個伊斯蘭組織，對埃及的統治構成威脅。但最近這種態度有所放鬆，埃及在停火談判中發揮了重要作用。

埃及與伊朗的關係自2023年以來一直在改善，但也趨於冷淡。

黎巴嫩是一個議會民主制國家，目前忙於應對自身的政治和經濟緊急狀況。自2020年以來，黎巴嫩一直缺少民選政府。該國正在應對世界上最嚴重的經濟危機之一。在此之前，黎巴嫩政府一直由該國許多不同宗教和民族群體的代表組成。

真主黨是黎巴嫩國內政治派別之一，代表什葉派穆斯林的利益，在黎巴嫩的治理中發揮著重要作用。但在這方面，它必須平衡自身利益與黎巴嫩基督徒、遜尼派穆斯林和德魯茲派等其他強大群體的利益。

真主黨的軍事派別則是另一回事。它被美國和一些歐洲國家列為恐怖組織，被認為裝備精良、組織嚴密，比黎巴嫩國家軍隊更具戰鬥力。

位於華盛頓的阿拉伯中心最近分析指出，許多黎巴嫩政客和當地人不一定希望看到真主黨與以色列展開更大規模的戰鬥。他們擔心自己會成為「那些越來越相信打敗真主黨將恢復安全感的以色列人的犧牲品」。

但黎巴嫩政界人士也知道，他們對真主黨幾乎沒有控制權，而真主黨是所謂「抵抗軸心」中最強大的參與者，這是一個鬆散的激進組織聯盟，由伊朗支持，反對以色列和美國。

自1948年以色列建國以來，敘利亞一直認為與鄰國以色列處於戰爭狀態。兩國之間經常交火，儘管這些交火大多被認為是象徵性的。

現如今，敘利亞獨裁者阿薩德對伊朗唯命是從，因為伊朗在敘利亞已長達13年的內戰期間向其提供了軍事支持。這解釋了敘利亞親伊朗民兵組織日益增多的原因，其中包括真主黨成員和其他來自伊拉克的人。

也正出於這個原因，以色列對敘利亞的襲擊自2017年以來愈演愈烈。去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列以來，針對敘利亞的襲擊也進一步升級。今年4月，以色列襲擊了位於敘利亞首都大馬士革的伊朗外交官邸，導致一名伊朗高級指揮官死亡，這引發伊朗展開了大規模報復。

伊拉克：反對外部干涉

伊拉克不承認以色列。過去幾十年，伊拉克和伊朗走得很近。專家們認為，解決巴勒斯坦問題需要跨越宗教教派界限。

伊拉克境內有許多激進組織也屬於伊朗的「抵抗軸心」。這些組織此前曾向伊拉克境內的美國軍事基地發射火箭彈，也曾試圖襲擊以色列，但大多以失敗告終。美國對這些激進組織實施了報復。

伊拉克政府及其安全部隊傾向於容忍這些組織或很少與他們接觸。

美國智庫布魯金斯學會的客座學者馬爾辛·沙馬裡（Marsin al-Shamary）最近曾表示：「伊拉克一直不得不在美國和伊朗之間平衡關係。」

他表示：「這對伊拉克領導人來說並不是什麼新鮮事。巴格達與華盛頓的關係有著明確的輪廓，特別是在伊拉克對以色列的立場方面……伊拉克一貫支持巴勒斯坦事業，對當前衝突的立場不受伊朗對哈瑪斯的支持的影響」。

由於內戰，葉門內部分為兩個陣營。一個是被國際社會所承認的亞丁政府，位於葉門南部。另一個是被胡塞武裝控制的葉門北部。不過葉門不分南北，都不承認以色列。

葉門的鄰國沙特阿拉伯此前曾領導一支反胡塞武裝聯盟，但自2022年初簽署停火協議以來，這裡一直相對平靜。

胡塞武裝也被認為是「抵抗軸心」的一部分。胡塞武裝支持哈瑪斯，聲稱以色列是造成中東不穩定的力量，反對美國在該地區的存在。去年11月，胡塞武裝開始向以色列發射火箭彈，並封鎖海上交通，以支持哈瑪斯。

沙特、阿聯酋和卡塔爾：務實主義

專制君主制的海灣阿拉伯國家對當前衝突采取了更為務實的態度。他們將伊朗視為敵人，此前一直在努力與以色列實現關係正常化。

2020年，阿聯酋和巴林都簽署了《亞伯拉罕協議》，與以色列建立了外交關係。沙特阿拉伯似乎是下一個有望與以色列建立外交關係的海灣國家。

然而，去年10月7日哈瑪斯對以色列的襲擊使這一進程變得復雜，胡塞武裝的襲擊也增加了沙特與葉門進一步發生衝突的風險。

卡塔爾更像是一個中間人。它回避與以色列實現關係正常化，但實際上早在上世紀90年代就與以色列建立了經濟聯系。由於卡塔爾也是哈瑪斯政治派別的駐地，因此該國在停火談判中發揮了重要作用。

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