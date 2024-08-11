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以色列空襲加薩學校釀93死 哈瑪斯：危險升級

中央社／ 加薩市10日綜合外電報導
加薩巴勒斯坦居民10日對死於空襲的家人痛哭。以色列10日襲擊加薩市一所學校，當地搜救人員稱造成至少93人死亡。(美聯社)
加薩巴勒斯坦居民10日對死於空襲的家人痛哭。以色列10日襲擊加薩市一所學校，當地搜救人員稱造成至少93人死亡。(美聯社)

加薩走廊的救援人員表示，以色列今天空襲一間安置流離失所巴勒斯坦人的學校，造成93人喪生。儘管以方堅稱空襲目標是哈瑪斯（Hamas）武裝分子，但仍引發國際一片撻伐。

法新社無法獨立核實上述死亡人數，若獲證實，這將是以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」去年10月7日爆發戰爭以來，死傷最慘重的單次攻擊行動之一。

哈瑪斯治下的民防救援人員表示，民眾正在做黎明祈禱時，3枚以色列飛彈擊中了加薩市（Gaza City）這所學校的建築群。軍方證實以色列使用了「3個精準彈藥」。

民防機構發言人巴薩爾 （Mahmud Bassal）表示，學校避難所中的93名死者當中，有11名孩童和6名婦女，「還有許多身分不明的身體殘肢」。

以色列軍方表示，以方已經「精準擊中」塔比恩（Al-Tabieen），隨後又說，情報顯示「至少有19名哈瑪斯人員和伊斯蘭聖戰恐怖分子被消滅」。

哈瑪斯譴責這是一次「危險的升級行動」，而哈瑪斯的黎巴嫩盟友「真主黨」（Hezbollah）稱這是「可怕的屠殺」。

背後支持哈瑪斯和真主黨的伊朗，則譴責以色列這次攻擊是場「野蠻襲擊」。

以色列 哈瑪斯 民防

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