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嚇阻伊朗 美解禁對沙國武器出售

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國國務院九日表示，拜登政府已決定解除向沙烏地阿拉伯出售攻擊性武器的禁令。路透及華盛頓郵報同日報導，一位國務院高官證實，該院正解禁特定幾項對沙國的空對地彈藥轉讓，將依傳統武器轉讓政策，基於個案情況考量新的轉讓。

美國二○二一年凍結對沙國出售特定種類的攻擊武器，以示美方反對沙國在介入葉門內戰時造成大量無辜平民死傷。但時值以哈戰爭爆發，葉門叛軍青年運動與伊朗同陣線反以，美國高官坦言沙國此時仍是緊密戰略夥伴，盼增進美沙夥伴關係。

一位美國國會議員幕僚說，拜登政府已告知國會前述解禁決定。兩位消息人士也說，最快可能本周恢復出售。

葉門內戰被視為沙國與伊朗間的代理人戰爭。伊朗支持的青年運動二○一四年底將沙國支持的葉門政府逐出首都沙那，翌年沙國領導的軍事聯盟和青年運動開戰。至今大量平民死於戰火，八成葉門人仰賴人道援助。

一位拜登政府高官說，前年三月利雅德和青年運動在聯合國主導下達成停火協議，沙方未再空襲葉門，從葉門對沙國的跨境攻擊也大多停止。沙國已履行協議，美國也準備好投桃報李，將軍售案回歸常軌，透過國會通知和諮詢等適當程序進行。

但美沙關係近年拉近，美沙修好主要旨在達成拜登政府更宏觀的目標，包括與波灣國家建立更緊密防務連結，以嚇阻伊朗在中東擴張、保護以色列對抗伊朗勢力，以及遏阻俄羅斯及中國大陸影響力。

美國國會雖有權拒絕批准軍售，但禁止武器轉讓需足以推翻總統否決權的兩院聯合決議案。

美國 葉門

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