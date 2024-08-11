以哈戰事傷亡最慘 以空襲加薩學校釀百死

路透九日引述伊朗媒體報導，伊朗精銳部隊伊朗革命衛隊（ＩＲＧＣ）副指揮官法達威九日表示，伊朗最高領袖哈米尼關於嚴懲以色列，並替烈士（巴勒斯坦武裝團體政治局領袖）哈尼雅血債血償的指令清楚明確，將盡量以最好的方式執行。

白宮國安會發言人柯比對此說，美國已準備好運用其在中東的大量資源捍衛以色列。他還說，「我們聽到這類言論時，必須嚴肅以對。我們也的確這麼做」。

伊朗駐聯合國代表團被問到，是否將對以色列的報復行動延至加薩停火談判後發動時則說，伊朗對哈尼雅七月底在德黑蘭遇刺身亡做出回應，跟以哈停火談判毫不相關。但該代表團也說，「我們希望回應是及時的，而且不會影響可能談成的停火」。

美國、埃及及卡達八日雖敦促以色列與哈瑪斯，於十五日在卡達杜哈或開羅恢復停火與釋放人質談判，以色列也已回應將派代表參加，但以國十日仍空襲加薩市中心一所安置難民的學校，造成約一百人死亡，另有四十七人受傷。

這是自去年十月爆發以哈戰爭以來，傷亡最慘重的一次空襲。聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯直言以色列犯下「種族滅絕」。

哈瑪斯聲明，事發時在校園內避難的巴人平民正進行晨禱。巴勒斯坦民防當局發言人巴薩爾則指稱，校內共約三五○個家庭六千人，死者包括十一名孩童與六名婦女。

但以軍質疑死亡人數被誇大，現場僅廿名哈瑪斯與另一個巴勒斯坦武裝團體伊斯蘭聖戰組織武裝分子。以軍發言人修夏尼說，空襲目標是藏匿在建築物內的哈瑪斯指揮所，武裝分子正研商攻擊以軍。

另一位以軍官員指稱，空襲目標並無婦孺在場，而且投放的是三枚小型精準彈藥，不會導致巴勒斯坦方面說的大規模破壞。以軍已透過精準彈藥、空中監視及情資，盡量降低對平民的傷害。

對以色列指控激進分子混入加薩巴人難民中，並在學校、醫院及人道區內活動，哈瑪斯官員雷希克否認，並稱以軍攻擊是可怕的犯罪行為，使事態嚴重升級。

居間調解加薩停火的埃及則表明，以軍十日空襲凸顯以色列無意達成停火協議並使戰爭落幕；約旦也加以譴責並指控以國公然違反國際法；卡達更要求立刻展開調查。土耳其則痛批涉及危害人類罪。

美國國務院發言人九日說，該院八日通知美國國會，美國政府打算釋出總值數十億美元的外國軍事融資給以色列。美國政府將藉此提供以色列卅五億美元購買美國武器和軍事裝備。