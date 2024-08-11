以色列襲加薩學校釀數十死 聯合國報告員控種族滅絕

以色列今天襲擊加薩市（Gaza City）一所學校，當地搜救人員稱造成93人死亡。聯合國（UN）指派的獨立人權專家指控以色列正在加薩走廊（Gaza Strip）犯下「種族滅絕」。

法新社報導，聯合國巴勒斯坦領土人權狀況特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）在社群媒體平台X發文指出：「以色列正按一個個街區、醫院、學校、難民營和安全區，一次次滅絕巴勒斯坦人。」

艾班尼斯還說，以色列人是使用「美國與歐洲的武器」對巴勒斯坦人進行這類打擊。

歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天也對以色列襲擊加薩市一所收容無家可歸民眾的學校表示震驚。

他在X平台發文說：「加薩一所庇護學校遭以色列襲擊的影像令我深感震驚，據稱有數十名巴勒斯坦人遇害。過去幾週至少已有10所學校遇襲，這些屠殺毫無正當理由。」