加薩學校遇襲逾百死 以軍稱攻擊哈瑪斯指揮中心

巴勒斯坦官方新聞通訊社今天報導，以色列攻擊加薩一所收容流離失所者的學校，造成上百名巴勒斯坦人死亡，另有數十人受傷。以色列軍方表示，以軍擊中一處哈瑪斯指揮中心。

路透社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）控制的加薩政府媒體辦公室發布聲明說：「以色列的攻擊行動鎖定正在做晨禮禱告的流離失所者，導致傷亡人數迅速攀升。」

以色列軍方在聲明中表示，以色列空軍「攻擊哈瑪斯恐怖分子與指揮官用來藏身的指揮控制中心」。

聲明還提到：「以色列空軍精準擊中在哈瑪斯指揮控制中心內活動的哈瑪斯恐怖分子，這個中心設在塔巴恩（Al-Taba’een）學校內，位於達拉吉－圖法營地區（Daraj-Tuffah）一座清真寺附近，這座清真寺被當作加薩市居民的避難處。」

以軍表示：「發動攻擊前，（軍方）採取許多步驟降低傷害平民的風險，包括使用精準彈藥、空中監視與情報。」