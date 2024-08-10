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哈瑪斯領袖遇害 伊朗最高領袖下令嚴懲以色列

中央社／ 杜拜／紐約9日綜合外電報導
伊朗最高領袖哈米尼。路透
伊朗最高領袖哈米尼。路透

伊朗新聞機構今天引述革命衛隊副指揮官表示，伊朗即將執行最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的命令，為哈瑪斯領袖在德黑蘭遇刺一事「嚴懲」以色列

路透社報導，伊朗媒體引述革命衛隊（Revolutionary Guards）副指揮官法達威（AliFadavi）發言：「最高領袖關於嚴懲以色列，並為烈士哈尼雅（Ismail Haniyeh）血債血償的指令清楚明確…會盡可能以最好的方式執行。」

伊朗和巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）指控以色列7月31日暗殺哈尼雅，對此以色列既沒否認也沒聲稱作案。哈尼雅遇害讓外界更憂心以色列與哈瑪斯在加薩走廊（Gaza Strip）的戰事會演變成更廣泛的中東戰爭。

白宮國家安全事務發言人柯比（John Kirby）回應媒體就法達威所言的回應時表示，美國已準備好運用在中東地區的大量資源來捍衛以色列，還說「我們聽到這類發言必須嚴肅以對，我們也確實這麼做」。

伊朗駐聯合國使團9日稍晚時表示，德黑蘭回應以色列刺殺哈尼雅一事，與促成以哈長達10個月戰爭的停火「完全不相關」。

被問及伊朗能否將報復行動推遲到下週加薩停火談判之後再進行，伊朗使團說：「然而，我們希望我們的反應是及時的，且反應方式不會損及有可能談成的停火。」

美國、埃及和卡達8日敦促以色列和哈瑪斯於8月15日在杜哈（Doha）或開羅（Cairo）舉行會談，以敲定加薩停火和釋放人質協議。以色列已表示將參加，而哈瑪斯一名官員向路透社表示，他們正在「研究」新的談判提案。

根據以色列統計，哈瑪斯去年10月7日對以色列發動跨境攻擊，造成1200人身亡，並擄走逾250名人質，以色列隨後對加薩發動意在殲滅哈瑪斯的攻勢。

另據加薩衛生官員統計，雙方交戰以來，以色列已在加薩殺害近4萬巴勒斯坦人，可能還有數以千計巴人葬身斷垣殘壁下。

以色列 伊朗 哈瑪斯

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