快訊

奧運舉重／陳玟卉71公斤級排名第6 無緣連續兩屆奧運奪牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加薩停火協議 以色列同意15日復談

聯合報／ 編譯徐榆涵茅毅／綜合報導

以色列總理內唐亞胡八日說，應居間的美國、卡達及埃及所請，已同意十五日恢復加薩停火協議談判。哈瑪斯則尚未對此置評。

美卡埃領袖八日聯合聲明，邀交戰的以哈雙方十五日在開羅或卡達杜哈復談，以消弭剩餘的所有隔閡，並立刻執行協議。架構好的協議已在檯面上，只剩執行細節有待敲定，從中調停的國家準備好提出最終過渡方案，以解決剩餘問題。

一位拜登政府高官對法新社指稱，十五日當天不太可能簽署協議，但以色列很願意接受談判的想法。內唐亞胡辦公室八日表示，十五日將派談判團隊到商定地點，以決定執行協議的細節。

另外，拜登八日在白宮橢圓形辦公室與國防部長奧斯丁等美國安全高官，檢視美方因應最近中東緊張的軍事準備作為，拜登國安團隊重申，美國決心和以色列站在一起。

奧斯丁同日和以色列防長葛朗特通電話，商討美國在中東協防以國的措施與加薩停火協議。奧斯丁在社群媒體Ｘ寫道，美軍Ｆ–２２匿蹤戰機當天飛抵中東，將捍衛以國並保護區域內美軍。賀錦麗的國安顧問高登同日也提到，她在會見反加薩衝突團體時表明，不支持美國對以國禁運武器，將持續確保以國面對伊朗及其支持的「恐怖組織」時能自衛。

另據總部在倫敦的波斯語媒體「伊朗國際」七日報導，伊朗總統裴澤斯基安請求最高領袖哈米尼別直接攻擊以色列，並提醒襲以恐加深伊朗民眾對德黑蘭的不滿，甚至造成政權崩潰。

美國ＣＮＮ八日亦分析，伊朗正仔細考慮是否取消報復以國。一位美國官員及一位西方情報官員則擔憂，現在黎巴嫩真主黨採取報復行動的可能性比伊朗還高。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

世界日報社論／走出拜登陰影 賀錦麗的外交政策

川普警告敗選美將血流成河 拜登憂：沒信心權力能和平交接

中東逼近全面開戰…美外交斡旋結合軍事嚇阻 伊朗可能重考慮報復計畫

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

相關新聞

加薩停火協議 以色列同意15日復談

以色列總理內唐亞胡八日說，應居間的美國、卡達及埃及所請，已同意十五日恢復加薩停火協議談判。哈瑪斯則尚未對此置評。

伊朗總統勸最高領袖哈米尼「勿攻以色列」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）近日與伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khame...

傳伊朗棄攻以色列！改採針對性行動 追捕目標特工

中東情勢持續緊張，外界關注伊朗究竟是否會對以色列採取報復性行動，衛報報導，伊朗可能不會對以色列發動襲擊，而是選擇針對負責...

以色列同意恢復加薩停火談判！CNN：伊朗考慮取消報復行動

以色列總理辦公室凌晨發表聲明，指以色列同意恢復加薩停火談判，並計畫本月15日派出談判代表團，敲定框架協議實施的細節。

憂招致毀滅性後果！傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

中東局勢緊張，伊朗國際（Iran International）報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkia...

中東緊張情勢加劇 法航停飛貝魯特延長至8月11日

鑒於黎巴嫩的安全形勢，法國航空公司（Air France）和廉航法國泛航（Transavia France）從巴黎飛往黎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。