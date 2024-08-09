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以色列撤銷8名挪威駐巴勒斯坦外交人員地位

中央社／ 耶路撒冷8日綜合外電報導

以色列今天撤銷8名挪威外交人員擔任駐巴勒斯坦自治政府代表的外交地位，並指責挪威與以色列作對。挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）則稱此舉為「極端行動」。

綜合法新社與路透社報導，雖然挪威不是歐盟成員國，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）仍反對以色列的決定。

他在聲明中說：「我強烈譴責以色列政府撤銷與巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）往來的挪威外交人員外交地位的決定。這攸關所有致力中東和平穩定者的利益。（我們）完全與挪威站在一起。」

美國也表示，鑒於挪威曾是各方與巴勒斯坦秘密談判的協調人，還在1990年代促成「奧斯陸協議」（Oslo Accords），以色列此舉無濟於事。

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）說，撤銷挪威外交人員地位的決定是為了回應挪威的反以色列行為，包括承認巴勒斯坦的國家地位。

挪威則指責以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）的極右翼政府採取「極端」反應。艾德在聲明中說：「這是極端之舉，首先就影響到我們協助巴勒斯坦人民的能力。」

他還說：「（以色列）今天的決定，將對我們與尼坦雅胡政府的關係造成後果。」他後來召見以色列駐挪威代辦寇特里爾－加爾（Yana Kotlyar-Gal）正式抗議。

巴勒斯坦自治政府也譴責以色列的決定是「違反和侵害國際法」。

以色列 巴勒斯坦 挪威

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