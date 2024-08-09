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區域情勢惡化 以色列同意8/15恢復加薩停火談判

中央社／ 加薩走廊8日綜合外電報導

在區域緊張情勢陡增之際，以色列總理尼坦雅胡辦公室今天表示，應美國、卡達、埃及調停人的要求，已同意於本月15日恢復加薩走廊（Gaza Strip）停火協議談判。

法新社報導，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊控制的民防機關表示，以色列今天轟炸兩所學校，造成18人喪命；伊朗也指控以色列企圖在中東地區擴大戰爭。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列，引發雙方交戰迄今10個月，繼去年11月短暫停火一週後，美國、卡達和埃及調停人極力促成第2次停火。

美國等3國領袖今天在聯合聲明中，邀請交戰雙方於本月15日在杜哈（Doha）或開羅（Cairo）恢復談判，「以弭平所有剩餘的隔閡，並刻不容緩地執行協議」。

他們說，架構好的協議現已擺在檯面上，只剩執行細節待敲定，調停人已準備好「提出最終過渡方案」以解決剩餘的問題。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天稍晚表示，以色列將於15日派談判團隊「到商定地點，以決定執行協議的細節」。

美國總統拜登政府一名高階官員說，協議不太可能於15日當天簽署，「還有很多工作要做」，但以色列「很願意接受」談判的想法；這名不願具名的官員否認尼坦雅胡拖延協議的說法。

在哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）上月31日在伊朗首都德黑蘭（Tehran）遇刺身亡後，辛瓦（Yahya Sinwar）獲任命為新領袖。據說辛瓦策劃了去年10月7日對以色列的襲擊行動，引發各界擔心本就不順利的談判變得更加艱難。

以色列 哈瑪斯 美國

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