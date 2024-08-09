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憂招致毀滅性後果！傳伊朗總統懇求最高領袖不要打以色列

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。法新社
伊朗媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（如圖）懇求該國最高領袖哈米尼不要打色列。法新社

中東局勢緊張，伊朗國際（Iran International）報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）懇求該國最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamene）不要對以色列進行直接攻擊，且警告這將會對他的總統任期造成毀滅性影響。

報導指出，伊朗高層並不認同向以色列於7月31日在德黑蘭暗殺哈馬斯領袖哈尼雅來採取報復行動，憂心可能的後果。

報導引述知情人士說法，伊朗總統裴澤斯基安近期與哈米尼會面時，敦促他阻止對以色列的任何直接攻擊行動，以避免緊張局勢再度升級，而演變成一場不必要的戰爭。並警告此種潛在的衝突，將加深公民對政權的不滿，恐怕將會嚴重擾亂他的總統任期且導致重大問題。

裴澤斯基安警告說，若以色列決定對伊朗國家基礎設施和能源資源發動嚴厲的報復性攻擊，可能會削弱伊朗經濟，並可能導致該國崩潰。

消息人士說，哈米尼對此不置可否，既不支持亦不反對裴澤斯基安的說法。

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