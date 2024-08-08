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中東緊張情勢加劇 法航停飛貝魯特延長至8月11日

中央社／ 巴黎8日綜合外電報導
黎巴嫩貝魯特國際機場4日一景。圖／路透
黎巴嫩貝魯特國際機場4日一景。圖／路透

鑒於黎巴嫩的安全形勢，法國航空公司（Air France）和廉航法國泛航（Transavia France）從巴黎飛往黎巴嫩首都貝魯特的航班停飛時間，將至少延長到8月11日。

以色列占領區戈蘭高地（Golan Heights）於7月27日遭受黎巴嫩方面發射的火箭攻擊而造成12人死亡，以國揚言報復後，法航和法國泛航從7月29日起暫停飛往貝魯特的航班。

法航昨天晚間在官網發布通知寫道：「航班恢復時間將取決於對當地情況的進一步評估。」

法航還提到：「法國航空公司重申，乘客和機組人員的安全是法航的首要之務。」

法新社報導，也有其他航空公司已經暫停飛往貝魯特的航班。

中東緊張局勢在過去一週加劇，黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（FuadShukr）7月30日於黎國境內遭擊斃，隔天巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（IsmailHaniyeh）在伊朗遇襲身亡。

部分國家認為這兩起事件是以色列所為，伊朗及盟友矢言要展開報復。

法國 航班 航空公司 黎巴嫩

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