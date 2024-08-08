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加薩廢水驗出小兒麻痺病毒 世衛組織供100萬劑疫苗：巨大挑戰

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導
世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。圖／歐新社
世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。圖／歐新社

世界衛生組織（WHO）今天表示，巴勒斯坦加薩走廊排放的廢水中檢測出小兒麻痺病毒，因此將提供超過100萬劑的小兒麻痺疫苗給飽受戰爭蹂躪的加薩地區。

法新社報導，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，醫護人員需要在加薩境內自由活動以施打疫苗，並強調停火或至少幾天的「平靜」，對於保護施打例行疫苗的加薩兒童至關重要。

譚德塞在記者會表示：「世界衛生組織將運送超過100萬劑小兒麻痺疫苗，並在未來幾週施打。」

「在加薩廢水中檢測出小兒麻痺（病毒）是該病毒在社區傳播的明顯跡象，這使未接種疫苗的兒童深陷風險之中。」

目前尚未發現臨床病例。

世衛組織全球衛生集群團隊的金（Andrea King）表示，這次疫苗接種行動將是「巨大的後勤挑戰」。

金在記者會上說：「需要進入加薩的不僅是疫苗，還有相關的冷鏈供應…以及加薩境內的細節規劃。」

「如果一切順利，希望這些疫苗於本月稍晚預定好的疫苗接種日期前準時抵達，首輪將於8月17日開始（施打）。」

加薩走廊 小兒麻痺 疫苗 譚德塞

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