中東緊張局勢升高 澳洲航空取消直飛英國航班
澳洲航空公司（Qantas Airways）今天取消伯斯（Perth）直飛倫敦航班，並表示這項決定是因中東緊張局勢而採取的「預防措施」。
法新社報導，原為17.5小時的直飛航程，現將停留新加坡機場加油，使其得以載滿旅客、飛行避開爭議性空域的航線。從倫敦返回伯斯航班則維持直飛，但航線受盛行風影響將重新調整。
澳洲航空加入德國漢莎航空（Lufthansa）等航空公司，將航班改道遠離中東地區。這是該航空今年第2次因中東緊張被迫更改航線。
巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）上週在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡。伊朗與哈瑪斯都將暗殺行動歸咎於以色列，伊朗支持的黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）揚言將報復。
以色列對這項指控既不承認也不否認。
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