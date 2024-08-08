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擔心中東衝突擴大 加拿大撤離駐以色列外交官員子女

中央社／ 渥太華7日綜合外電報導
以色列與伊朗和黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）之間的緊張關係，引發外界擔心局勢已經很緊張的中東地區，衝突可能進一步擴大。圖／路透社
以色列與伊朗和黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）之間的緊張關係，引發外界擔心局勢已經很緊張的中東地區，衝突可能進一步擴大。圖／路透社

根據加拿大新聞社（Canadian Press），渥太華當局今天表示，由於擔心中東地區衝突擴大，已決定將駐以色列外交官員的子女及其監護人撤離以色列，並暫時遷往安全的第三國。

路透社報導，以色列與伊朗和黎巴嫩民兵組織真主黨（Hezbollah）之間的緊張關係，引發外界擔心局勢已經很緊張的中東地區，衝突可能進一步擴大。此時以色列持續對加薩（Gaza）發動攻勢，造成當地數以萬計平民死亡，並引發包括大規模饑荒在內的人道危機。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）日前在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，和真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（FuadShukr）在黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）遭以軍擊斃，不僅使以色列面臨報復威脅，恐怕還會讓中東地區戰爭擴大的風險升高。

加拿大新聞社引述加拿大全球事務部（GlobalAffairs Canada）提供的聲明指出，已核准將駐以色列外交官員的子女及其監護人暫時遷往安全的第三國。聲明也說，加拿大派駐在約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）及貝魯特的外交官員，目前並未與須受扶養的親屬同住。

渥太華當局以中東衝突持續不停和安全情勢難以預料為由，在8月3日警告國人勿赴以色列旅遊，也呼籲國民勿前往加薩和約旦河西岸。

聲明強調，加國位於以色列特拉維夫（Tel Aviv）和貝魯特的大使館，以及在約旦河西岸的駐巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）辦事處，「仍維持功能充分運作不受影響，並且持續為加拿大公民提供必要的服務」。

中東 以色列 加拿大

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