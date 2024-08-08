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「道道地地的人道主義者」 美國NGO世界中央廚房：又1員工命喪加薩

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國非政府組織世界中央廚房（World Central Kitchen）表示，一名巴勒斯坦工作人員今天在加薩遇害。圖／路透
美國非政府組織世界中央廚房（World Central Kitchen）表示，一名巴勒斯坦工作人員今天在加薩遇害。圖／路透

美國非政府組織世界中央廚房（World Central Kitchen）表示，一名巴勒斯坦工作人員今天在加薩遇害。4個月前，這個組織7名工作人員命喪以色列攻擊，引發廣泛譴責。

路透社報導，世界中央廚房確認死者為薩羅特（Nadi Sallout），並在社群媒體X發文表示，他「從我們在因應拉法（Rafah）情勢初期就一直是我們倉庫團隊不可或缺的一員，是個道道地地的人道主義者」。

世界中央廚房表示，仍在了解這起事件細節，但相信薩羅特當時沒有值勤。他在加薩中部城市迪爾巴拉（Deir Al-Balah）附近遇害。

4月1日，以色列對穿越加薩的救援車隊3度發動空襲，造成7名世界中央廚房工作人員死亡，罹難者包括美國、澳洲、英國和波蘭公民。

以色列否認蓄意鎖定援助人員攻擊的指控。

以色列 巴勒斯坦 社群媒體 美國

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