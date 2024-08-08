以軍虐囚影片曝光 美國務院：應對性侵害零容忍

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天表示，以色列當局應就其軍人對巴勒斯坦被拘留者實施性虐待的指控展開全面調查，呼籲對犯罪者應「零容忍」。

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）日前播出一部影片，畫面顯示士兵將一名被拘留者帶出監視攝影機可見範圍之外實施虐待。

路透社報導，當被問及有關這部影片和近期虐待人犯的更廣泛指控，米勒表示影片已經美國官員審查。他說：「我們已看過這部影片，被拘留者遭性虐待的報導令人震驚。以色列政府與以色列國防軍（IDF）應展開全面調查。」

米勒指出，「對於任何被拘留者的性虐待或強暴行為都應該是零容忍的。…若有任何被拘留者遭性侵、強暴，以色列政府和國防軍需徹查這些行為，讓實施暴行者負起所有法律責任。」

白宮當局也對巴勒斯坦囚犯受強暴、酷刑和虐待的報導表示「深感擔憂」。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「採行法治和正當程序至關重要。」

以色列駐華府大使館發言人尚未回應今天置評請求。

關押巴勒斯坦囚犯的部分拘留機構是由以色列軍方管理。以軍回覆先前虐囚指控時表示，他們依法行事且已對虐待的具體指控進行調查。

聯合國人權辦公室7月發表報告，指出被拘留的巴勒斯坦人身處環境極為惡劣，除了受到性虐待和酷刑，也缺乏適當照護。10個月內已至少53人喪命。