伊朗為何按兵不動？阿拉伯媒體：在等伊斯蘭合作組織特別大會

美國情報消息人士指出，伊朗對以色列刺殺哈尼雅的報復行動比預期時間拖得還久，據信伊朗應該是在等伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation，OIC）於8日結束會議再採取行動。

真主黨內最資深的指揮官蘇克爾（Fuad Shukr）7月30日遭以色列空襲身亡，哈瑪斯首領哈尼雅（Ismail Haniyeh）隔日在伊朗德黑蘭遇刺死亡，兩大武裝組織均宣告對以色列祭出報復行動，引發國際社會高度關注，憂心中東局勢一觸即發。

伊朗國際（Iran International）援引阿拉伯電視台（Al Arabiya）報導指出，熟知美國情報的官員與消息人士透露，伊朗報復行動比預期時間拖得還久。儘管最初評估最快會在本周，但阿拉伯電視台報導，現在任何報復行動可能都會延後。

美國官員原先預測伊朗最快可能在8月4日晚間或5日清晨對以色列實施報復，但一直到6日，無論德黑蘭或黎巴嫩代理組織真主黨均按兵不動。

據信，伊朗一直在等8日的伊斯蘭合作組織會議結束才要採取行動。

伊朗代理外交部長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）已經率團赴沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah），參加組織外長會議執行委員會（Executive Committee of Foreign Ministers of the OIC）特別大會，會中重點討論哈尼雅之死的影響。

巴格瑞卡尼呼籲穆斯林國家支持伊朗自衛回應「激烈舉動」，沙國經表態支持伊朗，稱哈尼雅之死是對伊朗主權的「公然侵犯」。