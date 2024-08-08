伊朗國內現況曝光！政府激動放話報復以色列 民眾卻搞不清楚狀況

哈瑪斯首領哈尼雅日前在伊朗德黑蘭遇刺身亡，伊朗當局責無旁貸，不斷放話將報復幕後主使，即外界推測的以色列。不過，相對於伊朗政府慷慨激昂的發言，德黑蘭街頭和其他城市卻不見戰爭即將來臨的訊號，民眾也沒有收到任何備戰指示，凸顯當局和民間的嚴重斷裂。

紐約時報指出，德黑蘭與其他13個省份的所有政府機關7日停止上班；東、西邊境部分地區行政辦公室上班時間縮短至上午6時至10時。另外，當局發布民航通告，警示部分地區在7日晚間至8日將「進行砲火活動」，並且維持數小時。

儘管伊朗報復的時機、範圍和方式依然是未知數，但是相對於當局不斷喊話，民眾在備戰上卻異常無知。

伊朗代理外長巴格瑞（Ali Bagheri）6日才透過官媒嗆聲，「伊朗反應將明確且嚴厲」。

不過，伊朗沒有發布任何因應以色列可能攻擊的逃難指示，沒有臨時避難所、沒有防空演習、沒有儲備物資警示、沒有醫療院所應變計畫。

66歲住在德黑蘭的瑪麗赫（Maliheh）描述，「我們一無所知，密切追蹤衛星電視的新聞頻道要了解正在發生的事情，因為我們的官員什麼都不說」。

被問及是否聽聞公共安全指引，41歲在德黑蘭做生意的厄珊（Ehsan）透露「完全沒有」，「人民對國家而言是事後的考量」。

伊朗人紛紛在社群媒體和採訪中表達焦慮困惑。

37歲住在德黑蘭的藝術家芭莉莎（Parisa）透露現況超過人民忍受程度，「很多沒想過離開國家的人也在考慮移民了，大家都很難過、躁動和擔心」。

不過也有人質疑全面開戰的可能性，認為以色列攻擊未必會擾亂日常生活和水電等關鍵服務。

36歲工程師莫斯塔法（Mostafa）住在西北部拉什特（Rasht），他認為伊朗扶植地區民兵勢力將國家置於以色列箭靶上，可是他不認為伊以會全面開戰，「這會是遠距離的衝突，以瞄準特定目標進行攻擊，所以我沒那麼擔心。」

面對連月來動盪，包含伊斯蘭國（ISIS）恐攻造成200多人喪生、與鄰國來回交火、與美國和以色列瀕臨戰爭邊緣、總統和外長墜機身亡，一連串事件讓民眾情緒緊繃而心力交瘁。

而伊朗國內政治評論也出現微弱聲音，提醒不要陷入失控衝突。改革派政治分析家柴達巴迪（Ahmad Zeidabadi）提到，西對於以色列分析家、媒體公開討論各種衝突後果，伊朗卻沒人提出真實計算和風險評估。

他說，「如果有人敢說半句『小心謹慎，不要貿然跳水』，可能會被指控是猶太復國主義份子、與美國狼狽為奸，因此遭到突襲」。