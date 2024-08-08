真主黨媒體預告攻擊目標！以色列官員設紅線：傷及平民將十倍奉還

Axios報導，黎巴嫩民兵組織真主黨旗下《消息報》（Al-Akhbar）以頭版預告，報復目標可能是以色列首都特拉維夫的軍情總部，以色列官員表示，行動一旦傷及公民，將以超過比例原則的行動回敬。

伊朗扶植的真主黨內最資深指揮官蘇克爾（Fuad Shukr）7月30日遭以色列空襲身亡，真主黨宣告對以色列祭出報復行動，其首領納斯拉勒（Hassan Nasrallah）6日重申將「不計後果反擊」以色列。

而幾個小時前，《消息報》總編阿敏（Ibrahim al-Amin）在頭版文章表示，真主黨有很大的操作空間，因為蘇克爾遇襲事件中有平民受波及罹難，「如果真主黨要選擇目標，可能會是特拉維夫，且可能殃及平民」。

他還說，有效率的行動會是攻擊策畫擊殺蘇克爾的軍情單位。《消息報》隸屬於真主黨，且阿敏與納斯拉勒關係密切。

對此以色列官員解讀文章表示，阿敏指的可能是國防軍在特拉維夫中部的總部，或情報機構摩薩德（Mossad）總部和其他在特拉維夫北部的重要情報單位。這些地點全部鄰近平民區域，一旦火箭彈發射失誤，很可能危及平民。

國防軍與以色列國防部官員告訴五角大廈和美軍中央司令部，真主黨發射火箭一直不準確，他們試圖襲擊以色列軍事基地很可能造成嚴重附帶損害。