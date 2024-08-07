公告多地…以色列又向加薩北部發疏散令 準備反擊火箭彈攻擊

武裝組織對以色列發動新一波火箭彈攻擊後，以色列軍方今天又向加薩北部的巴勒斯坦人發布疏散令。去年10月以色列和哈瑪斯開戰之初，加薩北部在首當其衝地區中。

路透社報導，以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）公告貝特漢諾鎮（Beit Hanoun）和貝特拉希亞鎮（Beit Lahiya）多個地區的疏散令。

阿德雷在發送給巴勒斯坦居民簡訊和社群媒體的訊息中表示：「哈瑪斯和恐怖組織正從你們的地區朝以色列發射火箭彈。以色列國防軍（IDF）將立即對他們採取強而有力的行動。」

阿德雷表示：「為了你的自身安全，立即疏散至加薩市中心已知的庇護中心。」

醫護人員表示，以色列空襲附近加薩市塔法區（Al-Tuffah）一棟房舍，造成了3名巴勒斯坦人死亡。