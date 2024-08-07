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布林肯警告伊朗與以色列 勿將中東衝突升級

中央社／ 安納波利斯6日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。 美聯社
美國國務卿布林肯。 美聯社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天就中東每況愈下的緊張情勢對盟國以色列直接喊話，表示不只伊朗，以色列也應避免區域衝突升級。

法新社報導，布林肯告訴記者：「任何人都不應加劇衝突。我們持續與盟友和夥伴展開密切外交，直接向伊朗傳遞這個訊息。我們也直接向以色列呼籲。」

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡，以色列被懷疑是幕後黑手。伊朗當局矢言會對此事作出回應。

美國總統拜登（Joe Biden）向以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）暗示對這起暗殺事件感到失望。哈尼雅遇襲前，拜登正致力為打了10個月的加薩戰爭達成停火協議，希望談判能取得進展。

布林肯表示：「我們對保護以色列安全的承諾如鋼鐵般堅定。我們將繼續協防以色列抵抗恐怖組織或其資助者的攻擊，正如我們會繼續保護我們的部隊。」

他補充說：「但身處中東地區的人都應該明白，更多攻擊只會使衝突繼續下去，置所有人於不穩定、不安全的處境。」

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