華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了
華盛頓郵報報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首領哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遇刺身亡後，以色列馬上向白宮承認自己是幕後主使，而拜登政府官員對行動感到憤怒，憂心長達數月的停火談判因而破局。
哈瑪斯政治局主席哈尼亞7月31日在德黑蘭下榻處遇刺身亡，伊朗當局稱是襲擊勢力是「猶太復國主義者」，哈瑪斯則聲明指控以色列犯案；對此以色列既沒有承認也沒有否認。
若干熟悉白宮磋商過程的消息人士透露，儘管以色列拒絕評論，但是在哈尼雅身亡後，以色列第一時間向白宮官員承認是自己動的手。
以色列時報援引華郵報導稱，拜登政府官員對此怒不可遏，一方面擔心哈尼雅死後會破壞幾個月來小心推進的停火談判，另一方面也氣以色列無論暗殺真主黨或伊朗指揮官都不會事先通知。
一名以色列官員未具名向華郵證實，刺殺消息出來之後，總統拜登與以色列總理內唐亞胡進行通話，氣氛很「緊繃」。
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