哈瑪斯新領袖辛瓦 以色列警告：必死無疑

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」新領袖辛瓦是哈瑪斯安全機構主要創始人之一，曾在以色列監獄服刑，如今接替上週遭暗殺身亡的哈尼雅，成為哈瑪斯政治局領導人。

法新社報導，辛瓦（Yahya Sinwar）目前仍是加薩走廊領導人，哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭暗殺身亡導致整個中東地區緊張局勢加劇，並引發人們對伊朗及其地區代理人對以色列發動協同攻擊的擔憂。

一名哈瑪斯高階官員告訴法新社，選擇辛瓦作為哈瑪斯領導人傳遞出強烈的訊息，即哈瑪斯將「繼續其抵抗之路」。

辛瓦遭控是去年10月7日哈瑪斯攻擊以色列的主謀。根據法新社統計和以色列官方數據，這是以色列史上最嚴重的一次衝突，造成1198人死亡，251人淪為人質。

這場攻擊發生後，以色列軍方堅稱辛瓦「必死無疑」，不過此後辛瓦就音訊全無。

位於巴黎的阿拉伯研究與政治研究中心（CAREP）的塞拉（Leila Seurat）表示，10月7日的攻擊可能已經策劃了一兩年，「讓所有人都大吃一驚」，並且「改變了當地的權力平衡」。

辛瓦出生於加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）難民營，1987年第一次巴勒斯坦大起義爆發時，辛瓦加入雅新（Sheikh Ahmad Yassin）當時創立的哈瑪斯。

辛瓦於隔年建立該組織的內部安全機構，並繼續領導情報部門來驅逐和無情懲罰、有時甚至殺害遭控洩漏資訊給以色列的巴勒斯坦人。

根據以色列媒體發表的安全官員審訊筆錄，辛瓦聲稱在甘尤尼斯墓地用巴勒斯坦傳統頭巾「庫菲亞」（Keffiyeh）勒死一名涉嫌通敵的人。

辛瓦畢業於加薩伊斯蘭大學（Islamic University），他在以色列服刑的23年間，習得一口流利的希伯來語，據說他對以色列文化和社會有深切了解。