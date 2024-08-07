中東戰火一觸即發 美籲哈瑪斯新領袖辛瓦接受停火

辛瓦今天獲任命為哈瑪斯新政治領袖，以色列表示此人是哈瑪斯去年對以色列發動襲擊、進而引發加薩戰爭的幕後策劃者，美國全天候因應中東局勢發展並呼籲他接受停火。

法新社報導，哈瑪斯前政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺身亡，伊朗揚言報復，在中東局勢緊張之際，哈瑪斯做了這項宣布。

一名哈瑪斯高階官員表示，辛瓦（Yahya Sinwar）的任命傳達一項訊息，即這個巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織「繼續其抵抗之路」。

以色列外長卡茲（Israel Katz）指出，指派辛瓦是「另一個迅速將他消滅，並將這個邪惡組織從地球上抹去的強力理由」。

分析專家認為，相較哈尼雅，辛瓦更不願同意停火協議。

同時，真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）遭擊斃一週後，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）說，真主黨和伊朗「有義務回應」哈尼雅和舒庫爾的死。

納斯拉勒揚言，真主黨將獨自或在這個地區由伊朗支持的組織統一回應進行報復，「無論後果如何」。

然而在他發出這番言論數分鐘前，以色列戰機以超音速低空飛越黎巴嫩首都上空。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天促請辛瓦接受加薩停火協議，表示這位據稱是10月7日襲擊以色列的幕後策劃者是關鍵決策人物。

布林肯告訴記者：「在達成停火協議方面，他一直是主要決策人物。所以我認為這只強調了一個事實，即是否要推進停火真要由他來決定，而停火顯然有助許多亟需幫助的巴勒斯坦人。」

由於中東局勢緊繃，美國表示正在「全天候」努力以避免爆發全面戰爭。

美國已增派戰艦和戰機赴中東支援以色列，美國總統拜登昨天與安全團隊舉行危機談話以應局勢發展。