強硬派辛瓦獲任哈瑪斯新領袖！去年突襲以色列主謀 恐加劇停火難度

繼政治首領哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗德黑蘭遇刺身亡後，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯最新於6日宣布任命加薩領導人辛瓦（Yahya Sinwar）接替政治局主席一職，他是去年10月7日策畫突襲以色列的主使，目前藏身加薩，強硬立場恐加劇以哈達成停火的難度。

哈瑪斯6日發表簡短聲明：「伊斯蘭抵抗運動哈瑪斯（Islamic Resistance Movement Hamas）宣布選出辛瓦（Yahya Sinwar），接替烈士哈尼雅，擔任抵抗運動的政治局領袖。」

路透指出，一名熟悉以哈談判的區域外交官透露，「這項任命說明以色列需要在解決以哈戰爭上面對辛瓦，同時釋放強硬、不妥協的訊息」。

現年61歲的辛瓦於1962年出生在加薩南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis），成年後大半日子都在以色列監獄度過；2017年獲選為加薩領導人，在巴勒斯坦人民中有著冷酷無情、與以色列有不共戴天之仇的形象；繼哈尼雅遇刺後，他是哈瑪斯內最有權勢的領導人，因以哈戰爭遭國際刑事法院通緝。

對以色列來說，這項任命證實哈馬斯將加劇對抗行動，且很有可能深化總理內唐亞胡戰爭到底的堅持。

白宮拒絕評論辛瓦任命一事，一名熟悉華府立場的消息人士表示，這代表哈瑪斯將在停火談判中變得更強硬，加劇和談難度。